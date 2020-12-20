Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gerson desabafa e aponta racismo de Índio Ramírez, jogador do Bahia: 'Cala a boca, negro'
futebol

Gerson desabafa e aponta racismo de Índio Ramírez, jogador do Bahia: 'Cala a boca, negro'

Meia do Flamengo saiu de campo citando ato deplorável do meia colombiano...

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 20:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2020 às 20:45
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Um jogo eletrizante no Maracanã teve uma mancha lastimável. Ao fim da partida, vencida pelo Flamengo por 4 a 3, sobre o Bahia, no Maracanã, Gerson deixou o gramado e trouxe um desabafo a respeito de uma injúria racial proferida por Índio Ramírez, meia colombiano do Tricolor.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- Jogo muito difícil desde os dez minutos do primeiro tempo. Perdemos um jogador muito importante, mas o time foi forte. Tomamos a virada, não desistimos e corremos atrás da vitória. Quero falar uma coisa: tenho muitos jogos como profissional e nunca vim falar nada porque nunca sofri esse preconceito. Quando tomamos um gol, o Bruno Henrique ia chutar uma bola, o Ramirez reclamou e fui falar com ele, que disse: "Cala a boca, negro". E o Mano precisa aprender a respeitar as pessoas - falou Gerson, ao canal "Premiere", emendando:
- Venho falar em nome de todos os negros.
A citação de Gerson a Mano Menezes tem a ver com o técnico ter dito o seguinte, em meio à confusão iniciada no meio do segundo tempo:
- Ele é jovem, vai aprender ainda - disse Mano, em áudio captado pela transmissão do canal "Premiere".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados