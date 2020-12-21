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Braz pede 'profunda apuração' do racismo sofrido por Gerson; jurídico do Flamengo se põe à disposição

Vice-presidente de futebol do Rubro-Negro se manifestou na sala de imprensa do Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2020 às 21:10

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 21:10

- A gente está feliz com o resultado esportivo, mas muito infeliz por um fato relatado pelo Gerson, em que ele sofreu, a gente tem até dificuldade de falar, ele sofreu uma ação de racismo, relatou para a imprensa, e o Flamengo como instituição centenária vem se colocar à disposição e ao lado do atleta e, mais que isso, pede a profunda apuração desse episódio, que é infeliz mas contundente no mundo de hoje.
>> Veja aqui a tabela e simulador do Brasileirão
>> Richarlyson no Campeonato Carioca! Veja as últimas do mercado
No Twitter, Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico e geral do Rubro-Negro, também se posicionou e avisou que o clube está "totalmente à disposição do atleta":
- O jurídico do Flamengo está acompanhando de perto a questão da injúria racial ao Gerson e totalmente à disposição do atleta. Apesar dos pesares desse absurdo, parabéns ao time pela vitória heroica com um a menos.
FLAMENGO SE POSICIONATambém no Twitter, o Flamengo emitiu uma mensagem de repúdio:
- O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido na partida deste domingo com o atleta Gerson, que foi vítima de injúria racial.
O racismo desumaniza, fere e mata. O racismo é inadmissível.
Exigimos profunda apuração do fato.
#RacismoNão

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