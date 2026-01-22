Clube A Gazeta
Como escolher e economizar na compra dos materiais escolares

Confira algumas dicas para se organizar, escolher e conseguir baratear a lista de compras dos materiais escolares

Vitória
Publicado em 22/01/2026 às 16h04
Entenda como economizar e se organizar na compra da lista de materiais nas volta às aulas. Crédito: Canva
Entenda como economizar e se organizar na compra da lista de materiais nas volta às aulas. Crédito: Canva

época de volta às aulas é sempre marcada por uma mistura de entusiasmo e, para os pais e responsáveis, um gasto a mais no início do ano. A lista de material escolar, muitas vezes extensa, pode impactar o orçamento familiar. Nesse cenário, economizar é a palavra-chave.

No entanto, é perfeitamente possível equipar os estudantes com tudo o que é necessário, garantindo a qualidade dos itens para que durem o ano letivo inteiro, sem comprometer as finanças.

O segredo está no planejamento, na pesquisa e na adoção de estratégias de compra inteligentes. Este guia prático vai te ajudar a navegar por esse período com tranquilidade, transformando a compra do material escolar em uma tarefa eficiente e econômica.

A economia na compra do material escolar começa muito antes de ir às lojas. Com algumas táticas simples, é possível reduzir drasticamente os gastos.

A importância de escolher pela funcionalidade e resistência

Ao escolher itens como mochilas e estojos, priorize a resistência do material e a qualidade dos zíperes e costuras. Uma mochila deve ser funcional, com divisórias que ajudem na organização, e resistente o suficiente para suportar o peso dos livros e cadernos.

Para cadernos, verifique a gramatura do papel, papéis mais grossos evitam que a tinta da caneta vaze para o verso da folha.

Idade adequada para uso

Certifique-se de que o material é adequado à faixa etária do estudante. Por exemplo, tesouras devem ter pontas arredondadas para crianças pequenas. 

Para adolescentes, que utilizam mais recursos tecnológicos, a qualidade de tablets (se exigidos pela escola) deve ser verificada com atenção.

A funcionalidade e a segurança do material devem sempre estar em primeiro lugar.tab

Tesoura Escolar CIS Preto

Tesoura Escolar CIS Preto

Tilibra - Tesoura Escolar

Tilibra - Tesoura Escolar

Tesoura Escolar Tramontina

Tesoura Escolar Tramontina

TABLET GALAXY TAB A9 EE 8,7

TABLET GALAXY TAB A9 EE 8,7" 64GB 4G GRAFITE

Tablet Lenovo Tab 10.1¨ 64GB

Tablet Lenovo Tab 10.1¨ 64GB

Reaproveitamento dos materiais

Antes de sequer olhar a lista, faça um inventário completo do material do ano anterior. Cadernos com poucas páginas usadas, lápis de cor, canetas, réguas e, principalmente, mochilas e estojos podem ser facilmente reaproveitados.

A reciclagem de materiais em bom estado não só alivia o orçamento, mas também ensina uma valiosa lição de sustentabilidade para os estudantes. Verifique o que pode ser reutilizado e marque na lista apenas o que for estritamente necessário comprar.

Como se planejar para comprar o material escolar

Comprar material escolar em cima da hora, no auge da temporada de volta às aulas, é sinônimo de preços mais altos.

O ideal é começar o planejamento com antecedência, aproveitando promoções que surgem no meio do ano ou logo após o início das aulas, quando os preços tendem a cair.

Se a escola permitir, fracionar as compras ao longo do ano, adquirindo itens de uso mais esporádico no segundo semestre, pode evitar a sobrecarga financeira de janeiro e fevereiro.

Como pesquisar preços de materiais escolares

A variação de preços entre papelarias, lojas de departamento e e-commerces pode ser enorme.

Dedique um tempo para pesquisar e comparar os valores dos itens essenciais. Não se limite a uma única loja, muitas vezes, a compra de itens específicos em locais diferentes pode gerar uma economia considerável.

Além disso, as compras coletivas, organizadas em grupos de pais da mesma escola, podem garantir descontos significativos, especialmente na aquisição de grandes volumes de um mesmo produto.

