Volta às aulas

Veja como evitar riscos na contratação do transporte escolar

Procon-ES alerta para cuidados básicos que ajudam a evitar riscos à segurança das crianças e problemas na relação de consumo

Eduarda Lisboa Reporter / [email protected]

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:10

É preciso buscar informações antes de contratar transporte escolar Crédito: Reprodução

Com a proximidade do início do ano letivo, cresce a busca por transporte escolar para crianças e adolescentes no Espírito Santo. Mas, antes de fechar contrato, pais e responsáveis precisam ficar atentos: o serviço envolve diretamente a segurança dos estudantes e deve seguir regras específicas. Quem pode prestar o serviço? O veículo é regular? Existe contrato? Essas perguntas devem respondidas antes da contratação para evitar transtornos ao longo do ano.

Segundo o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), a atenção prévia ajuda a prevenir problemas como interrupção do serviço, irregularidades no veículo e até situações de risco para os alunos. A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, recomenda que a escolha não seja feita apenas pelo preço, mas também pela regularidade e pelas condições oferecidas.

“Pesquisar antes de contratar, buscar referências, conferir se o transporte é autorizado e exigir um contrato por escrito são cuidados simples que fazem toda a diferença. Essas medidas ajudam a evitar problemas e garantem mais segurança para os estudantes e tranquilidade para as famílias”, orienta a diretora-geral do Procon-ES .

A Gazeta reuniu orientações essenciais para ajudar pais e responsáveis na hora de contratar o transporte escolar. Confira!

01 Verifique se o transporte é regular Antes de qualquer acerto, é fundamental confirmar se o motorista e o veículo estão devidamente credenciados. No Espírito Santo, essa consulta pode ser feita no site do Detran-ES, na área de Transporte Escolar. Caso o nome do condutor ou o veículo não constem no sistema, o serviço pode ser irregular, representando risco para os estudantes.

02 Exija contrato por escrito O contrato é a principal garantia do consumidor. O documento deve conter informações claras, como dados do prestador e do responsável, período de vigência, horários, endereços de saída e chegada, valor da mensalidade, regras de reajuste, multas, condições de cancelamento e como funciona o serviço fora do período escolar. Sem contrato, fica mais difícil resolver conflitos ou cobrar direitos em caso de problemas.

03 Observe as condições do veículo O veículo escolar deve apresentar itens obrigatórios de segurança e identificação, como faixa amarela com a inscrição “Escolar”, cintos de segurança para todos os passageiros e selo de conformidade no vidro dianteiro. Além disso, os veículos passam por vistorias semestrais que avaliam freios, pneus, parte elétrica e outros itens essenciais para a segurança.

04 Confira a habilitação do motorista e do monitor O motorista precisa portar credencial válida do Detran-ES e ter o histórico da CNH analisado periodicamente. No transporte de crianças de até nove anos, também é obrigatória a presença de monitor escolar credenciado. Esses profissionais são responsáveis diretos pela integridade dos alunos durante o trajeto.

05 Atenção aos direitos do consumidor O consumidor tem direito a informações claras sobre rotas, horários, valores, forma de pagamento e reajustes. Em caso de problemas com o veículo ou com o motorista, o prestador deve garantir a continuidade do serviço. Segundo o Procon-ES, o aluno não pode, em nenhuma hipótese, ser exposto a constrangimentos, inclusive por atraso de pagamento.

Se houver descumprimento do contrato ou irregularidades no serviço, o consumidor pode registrar reclamação no Procon-ES, presencialmente (mediante agendamento) ou pelo atendimento eletrônico no site do órgão. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (27) 3134-8499.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta