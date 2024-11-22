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'Achadinhos' da Black Friday: Saiba como garantir as melhores ofertas

A Black Friday é um dos momentos mais esperados do ano pelos consumidores em busca de descontos vantajosos. No entanto, como separar as verdadeiras oportunidades? Confira as dicas do Clube

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 11:06

Públicado em 

22 nov 2024 às 11:06
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Encontre ofertas em marcas como Samsung e iPhone até L'Oréal e Chilli Beans.  Crédito: Divulgação
Black Friday chega com uma diversidade de descontos, nos mais variados segmentos, para auxiliar o consumidor a adquirir os melhores produtos sem pesar no bolso. Em grandes marcas como a Amazon, ela teve início no dia 22 de novembro e irá até o 29, destacando preços competitivos em produtos como creatinas até PS5.
Mas como apurar, em meio a tantas opções, as melhores ofertas? Para ajudar nessa missão, apresentamos o Clube de Ofertas AG, um grupo exclusivo no WhatsApp, no qual você terá acesso a dicas de compras, promoções selecionadas e informações confiáveis sobre os melhores "achadinhos" da temporada.

Como aproveitar a Black Friday?

01

Já deixe os itens no carrinho

Faça uma lista de produtos ou serviços que você realmente quer e monitore os preços.

02

Fique atento às condições de pagamento

Além do preço, é válido verificar as formas de parcelamento, frete e política de trocas para não ter imprevistos.

03

Priorize lojas confiáveis

Escolha estabelecimentos seguros, especialmente ao comprar online, e confira as avaliações dos consumidores.

O que é o "Clube de Ofertas AG"?

Entre no grupo de 'Achadinhos' do Clube A Gazeta. Crédito: Divulgação
Pensando em facilitar a sua experiência de compra, o Clube de Ofertas AG traz uma curadoria das melhores promoções e dicas exclusivas diretamente no seu WhatsApp. Para economizar tempo e dinheiro, o grupo é uma ponte direta para os "achadinhos" mais interessantes da Black Friday, com ofertas de diversas categorias, como tecnologia, moda, beleza, eletrodomésticos e mais.
Como participar?
Entrar no grupo é simples e gratuito. Basta acessar o link de adesão abaixo e acompanhar nossas redes sociais para saber mais detalhes.
Não perca a chance de aproveitar a Black Friday de forma inteligente e prática. Junte-se ao Clube de Ofertas AG e transforme sua experiência de compras.

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