5 destinos no ES para curtir o próximo feriado

Desfrute de lugares dentro do ES para turistar durante o próximo feriado. Crédito: Canva

Com destinos que agradam desde os amantes de praias badaladas até os que preferem o sossego do campo, é possível montar um roteiro incrível com excelente custo-benefício. Prepare-se para conhecer 5 lugares que mostram o melhor do Espírito Santo e que são perfeitos para uma viagem curta, econômica e inesquecível.

Vista aérea de Guarapari. Crédito: Marcelo Moryan

Guarapari

Guarapari é, sem dúvida, o destino mais conhecido do litoral capixaba, e não é para menos. A cidade oferece uma infraestrutura completa, com praias para todos os gostos, desde a badalada Praia do Morro até a tranquila Praia dos Padres.

Possuindo as areias monazíticas, que são famosas por suas propriedades terapêuticas, sendo um atrativo à parte. Com uma vasta oferta de hotéis, pousadas e restaurantes, Guarapari é um destino que se adapta a todos os orçamentos, sendo uma escolha certeira para quem busca sol, mar e agitação.

Resort em Domingos Martins. Crédito: China Park Eco Resort/Divulgação

Domingos Martins

Para quem prefere o clima ameno das montanhas, Domingos Martins é o destino ideal. Conhecida como a "Cidade do Verde", ela encanta pela sua arquitetura de influência alemã, ruas floridas e pela famosa Pedra Azul, um importante monumento natural na história do local.

A região oferece uma gastronomia rica, com cafés coloniais e restaurantes de comida típica. Com pousadas aconchegantes e um clima romântico, Domingos Martins é perfeita para uma viagem a dois ou em família, com um custo-benefício que surpreende.

Em Domingos Martins, é comum utilizar roupas confortáveis e versáteis, casacos para o frio e sapatos confortáveis para trilhas e caminhadas para aproveitar o ambiente com bastante estilo

Projeções de pousadas para a vila de Itaúnas. Crédito: Divulgação

Itaúnas

Itaúnas é um vilarejo rústico e charmoso no norte do estado, famoso por suas dunas, praias selvagens e, claro, pelo forró pé de serra que anima as noites. O Parque Estadual de Itaúnas protege um ecossistema único de dunas e restinga, proporcionando um cenário de beleza singular.

A vila tem um clima descontraído, com pousadas simples e restaurantes de comida caseira. É o destino perfeito para quem busca uma experiência mais autêntica, com contato com a natureza e muita música boa, sem pesar no bolso.

E para uma viagem a Itaúnas, nada melhor do que roupas leves, conforto para caminhar nas dunas e vestimentas para aproveitar o melhor forró do estado.

Santa Teresa. Crédito: Divulgação

Santa Teresa

Santa Teresa é outra joia da região serrana capixaba, conhecida como a "Terra dos Colibris" e o primeiro município de colonização italiana do Brasil. A cidade possui verões quentes e úmidos, e invernos frescos e secos, e é famosa pela produção de vinhos e espumantes, com diversas vinícolas abertas à visitação.

A Rua do Lazer é onde se concentra o charme da cidade, com seus restaurantes, cafés e lojas de artesanato. Com um clima agradável e uma atmosfera acolhedora, Santa Teresa é um destino que combina cultura, gastronomia e natureza com um ótimo custo-benefício.

Para visitar Santa Teresa, é aconselhável levar roupas confortáveis e versáteis para clima de montanha, calçados adequados para caminhadas (como na Rua do Lazer e no Museu Mello Leitão), casacos para as noites frias e bastante espaço na mala para lembranças da viagem.

Parque Nacional do Caparaó, em Pedra Menina. Crédito: Reprodução/@parquenacionaldocaparao/@samuoliversilva

Região do Caparaó

Para os amantes de aventura e ecoturismo, a região do Caparaó, na divisa com Minas Gerais, é um destino imperdível. O Parque Nacional do Caparaó abriga o Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil, de onde é possível assistir a um nascer do sol espetacular.

A região oferece trilhas, cachoeiras e uma natureza exuberante. Com opções de hospedagem simples e focadas no turismo de montanha, o Caparaó é um destino para quem busca se desconectar e viver uma experiência única em meio à natureza, com um custo-benefício excelente.

O Caparaó, costuma ter um frio intenso (até -14°C no inverno) e chuva. Por isso, roupas técnicas (segunda pele, corta-vento), botas de trilha confortáveis, mochila de viagem, sacos de dormir ou barracas (caso for acampar) são itens que não podem faltar para ter um passeio maravilhoso.

