2 mil destinos turísticos pouco explorados no ES ao alcance de todos

O Espírito Santo pouco conhecido e menos badalado, mas não menos bonito e interessante, está ao alcance de todos graças ao app Vibes. O aplicativo é um guia digital de turismo e lazer que apresenta mais de 2 mil destinos e experiências em 95% dos municípios do Estado, conectando turistas e moradores a regiões que antes passavam longe dos roteiros tradicionais.



Na prática, o Vibes funciona como um guia digital inteligente que reúne informações organizadas sobre destinos, experiências e serviços locais. A plataforma utiliza tecnologias de georreferenciamento e inteligência artificial própria para cruzar dados como fotos, descrições, avaliações públicas e preferências do usuário.

O resultado são sugestões personalizadas, de acordo com o perfil e a localização de quem acessa, tornando a experiência de planejar passeios mais intuitiva e assertiva.

A expansão para além dos roteiros mais conhecidos também ganhou um reforço importante com o lançamento de um portal colaborativo, dentro do app, em parceria com o Sebrae/ES, que permite a sugestão de novos locais para avaliação.

Após análise, os destinos aprovados passam a integrar oficialmente a plataforma, ampliando a visibilidade de regiões menos exploradas e incentivando o turismo de proximidade, abrangendo todas as regiões do Estado, com um espaço dedicado a microempreendedores atendidos pela instituição, fortalecendo pequenos negócios e a economia criativa ligada ao setor.

PASSEIOS BATE E VOLTA

Por meio do aplicativo, já é possível encontrar e contratar passeios bate e volta ou com estadia para destinos pouco explorados pelo turismo tradicional, como São Mateus, Marataízes, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim, João Neiva, Ibitirama, Colatina, Muqui, Conceição da Barra, Iúna e Pancas, além de diversas opções na Grande Vitória. Os valores partem de R$ 390, com experiências que incluem turismo de natureza, gastronomia, cultura e vida noturna.

Os destinos são organizados em categorias que facilitam a navegação e ampliam as possibilidades de uso. Entre elas estão Turistando (pontos turísticos, roteiros e city tours), Gastronomia, Cultura, Social e vida noturna, Praias, Aventura, Família e Eventos, com informações atualizadas sobre shows, festivais, feiras e programações locais.

Além de orientar turistas, o Vibes atua como uma vitrine digital para os empreendedores do turismo, funcionando como um marketplace, que permite a divulgação e a contratação direta de passeios e experiências, estimulando a circulação de renda e o desenvolvimento econômico local.

“O Vibes nasceu para facilitar o acesso ao turismo e ao lazer e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades para quem empreende no setor. A parceria com o Sebrae é estratégica para ampliar esse impacto, especialmente no Norte do Espírito Santo”, afirma Fernando Gregório, CEO do aplicativo.

Fernando Gregório, CEO do aplicativo: “O Vibes nasceu para facilitar o acesso ao turismo e ao lazer e gerar oportunidades para quem empreende no setor". Crédito: Divulgação

Atualmente, o Vibes reúne mais de 6 mil destinos mapeados no Brasil, com presença em estados como Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará e Distrito Federal, além de atuação internacional em 10 países, entre eles Estados Unidos, França, Chile, Tailândia e Portugal. Somente no Espírito Santo, são mais de 2 mil destinos cadastrados.

O Vibes pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos Apple e Android.

