10 destinos encantadores e acessíveis para curtir uma viagem em casal

Nem toda viagem a dois precisa ser uma lua de mel ou uma data especial. Existem momentos em que tudo o que um casal precisa é de uma pausa na rotina para relaxar e para viver dias especiais a dois. Essas oportunidades são essenciais para fortalecer os laços e criar memórias românticas e inesquecíveis.

O melhor disso tudo é que dá para sair da rotina sem gastar muito. Viajar para conhecer o Brasil (e até o mundo!) é um plano perfeito quando o assunto é curtir com o parceiro ou a parceira. E melhor ainda quando você pode aproveitar gastando pouco. Neste guia, separamos uma lista de 10 destinos que cabem no bolso e transformam qualquer viagem em uma experiência inesquecível a dois.

1. Paraty (Rio de Janeiro)

Localizada no litoral sul do Rio de Janeiro, a cidade combina história, cultura e natureza em um cenário encantador. Suas ruas de pedra, o colorido das casas coloniais e o clima tranquilo criam uma atmosfera romântica e acolhedora.

A cidade é conhecida por sua forte cena artística, com ateliês, lojinhas de artesanato, galerias e eventos culturais ao longo do ano. O mais famoso deles é o Festival Literário Internacional de Paraty (FLIP), que transforma as ruas em um ponto de encontro de escritores, leitores e artistas de todo o mundo.

Para os casais que amam natureza, Paraty oferece praias paradisíacas, cachoeiras escondidas e trilhas cercadas pela Mata Atlântica. É possível fazer passeios de escuna pelas ilhas, visitar alambiques tradicionais e até explorar a charmosa Trindade, conhecida por suas águas cristalinas e praias diversificadas, desde calmas a propensa a surf.

Depois de um dia explorando as ruas históricas e as praias de Paraty e para tornar a experiência do casal ainda mais especial, escolher o lugar certo para se hospedar faz toda a diferença.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Paraty:

(Os valores se iniciam em R$ 3.966,27 e podem chegar a R$ 6.453,66, por 7 noites para 2 adultos)

2. Fernando de Noronha (Pernambuco)

Fernando de Noronha é um dos destinos mais visitados por casais que buscam uma experiência única de contato com a natureza e momentos de puro relaxamento. O arquipélago se destaca pelas praias de águas cristalinas, vida marinha e paisagens. É o tipo de lugar que faz qualquer viagem a dois se transformar em uma lembrança inesquecível.

Entre os principais atrativos estão a Praia do Sancho, eleita uma das mais bonitas do mundo, e a Baía dos Porcos, com vista privilegiada para o Morro Dois Irmãos. Além das belezas naturais, Noronha oferece mergulhos incríveis, trilhas com visuais impressionantes e lindos pores do sol. O clima de exclusividade e tranquilidade também é um grande atrativo, ideal para quem quer se desconectar da rotina e se reconectar com quem ama.

Depois de um dia mergulhando nas águas cristalinas e explorando as paisagens deslumbrantes de Fernando de Noronha, escolher o lugar certo para se hospedar faz toda a diferença na experiência do casal.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Fernando de Noronha:

(Os valores se iniciam em R$ 4.552,48, por 7 noites para 2 adultos)

3. Campos do Jordão (São Paulo)

Campos do Jordão é o destino ideal para casais que buscam clima romântico, boa gastronomia e paisagens de montanha. Localizada na Serra da Mantiqueira, a cidade encanta com seu estilo europeu, ruas arborizadas e um ar de tranquilidade que convida a desacelerar. Durante o inverno, o friozinho típico e as construções em estilo suíço tornam o cenário ainda mais acolhedor, perfeito para quem quer curtir um tempo a dois em frente à lareira.

Além do charme arquitetônico, Campos do Jordão é conhecida por sua gastronomia sofisticada, com fondue, vinhos e cafés. O centrinho de Vila Capivari é o ponto de encontro dos visitantes, cheio de lojinhas, chocolaterias e restaurantes aconchegantes. Para os casais que gostam de natureza, há trilhas, mirantes e parques como o Horto Florestal, ideais para passeios ao ar livre e momentos de contemplação.

Campos do Jordão é o tipo de lugar que convida o casal a viver sem pressa e, para isso, escolher uma hospedagem que ofereça conforto e vista para as montanhas é essencial. Afinal, parte da magia da serra está justamente nos momentos tranquilos compartilhados a dois.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Campos do Jordão:

(Os valores se iniciam em R$ 2.320,38 e podem chegar a R$ 5.555,73, por 7 noites para 2 adultos)

4. Gramado (Rio Grande do Sul)

Gramado é um dos destinos mais encantadores do Brasil. Localizada na Serra Gaúcha, a cidade combina o estilo europeu, natureza exuberante e uma atmosfera acolhedora que faz qualquer viagem a dois se tornar especial. As ruas floridas, a arquitetura inspirada em vilarejos suíços e o ar fresco das montanhas criam o cenário perfeito para passeios tranquilos e momentos de conexão.

Além da beleza da cidade, Gramado é um paraíso gastronômico. Fondue, vinhos e chocolates artesanais fazem parte da rotina local, convidando os visitantes a desfrutarem de jantares à luz de velas e degustações que aquecem o coração. O Lago Negro, com seus pedalinhos e paisagens românticas, é parada obrigatória para quem quer aproveitar o melhor da cidade com o parceiro ou parceira.

Durante o inverno, o destino ganha ainda mais encanto com o frio típico da serra e eventos como o Natal Luz, que transforma as ruas em um espetáculo de luzes. Já nas outras estações, os parques, museus e jardins garantem uma programação diversificada e charmosa.

Depois de um dia explorando as belezas da cidade, nada melhor do que descansar em um ambiente aconchegante e cercado de natureza. Em Gramado, a hospedagem é parte essencial da experiência, cada detalhe contribui para transformar a viagem em um verdadeiro refúgio romântico nas montanhas.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Gramado:

(Os valores se iniciam em R$ 1.367,91 e podem chegar a R$ 3.323,74, por 5 noites para 2 adultos)

5. Maldivas (País na Ásia)

Além das belezas brasileiras, o mundo afora reserva destinos perfeitos para desfrutar em casal e as Maldivas estão no topo dessa lista. Localizado no Oceano Índico, o arquipélago é formado por mais de mil ilhas de areia branca e mar turquesa, cenário perfeito para casais que buscam privacidade, luxo e momentos de completa tranquilidade.

As Maldivas são conhecidas por seus resorts sobre as águas, onde cada bangalô oferece acesso direto ao mar e uma vista de tirar o fôlego. É o tipo de lugar onde o tempo parece desacelerar: os dias passam entre mergulhos em recifes de corais, jantares sob o pôr do sol e momentos de descanso cercados pelo som do oceano.

Além do visual paradisíaco, o destino oferece experiências exclusivas, como spas flutuantes, passeios de barco ao entardecer e refeições em restaurantes subaquáticos, tudo pensado para transformar a viagem em uma lembrança inesquecível.

Nas Maldivas, cada detalhe da hospedagem é pensado para o romance. Escolher o resort certo faz toda a diferença para viver o melhor desse paraíso, onde conforto, natureza e privacidade se unem para criar o cenário ideal para o casal.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Maldivas:

(Os valores se iniciam em R$ 1.737 e podem chegar a R$ 5.635, por 7 noites para 2 adultos)

6. Toscana (Itália)

Para casais que sonham com um cenário digno de cinema, a Toscana é um convite irresistível. Localizada no coração da Itália, a região combina paisagens de colinas douradas, vilarejos medievais, vinhedos infinitos e uma gastronomia que é, por si só, uma declaração de amor. É o tipo de destino que encanta pela simplicidade .

A Toscana oferece experiências únicas para quem viaja a dois: passeios por cidades históricas como Florença, Siena e Lucca, degustações em vinícolas familiares, trilhas entre campos de girassóis e jantares com vista para o vale. A culinária local é marcada por ingredientes frescos e vinhos renomados, sendo um dos grandes atrativos, tornando cada refeição uma celebração da vida e do amor.

Mais do que um destino turístico, a Toscana é um estado tranquilo e cheio de beleza em cada detalhe. Ideal para casais que querem viver momentos autênticos, cercados por arte, história e natureza.

E para tornar a experiência ainda mais completa, nada melhor do que se hospedar em uma vila charmosa entre vinhedos ou em um casarão histórico com vista para o campo. Na Toscana, a hospedagem é parte do encanto, um refúgio que transforma cada dia em um novo capítulo dessa viagem inesquecível a dois.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Toscana:

(Os valores se iniciam em R$ 9.753 e podem chegar a R$ 43.538, por 7 noites para 2 adultos)

7. Jalapão (Tocantins)

Localizado no Tocantins, o destino encanta com suas paisagens, onde o cerrado se encontra com formações rochosas, dunas douradas e fervedouros de águas cristalinas. É o cenário ideal para quem quer viver experiências intensas a dois, em meio à natureza.

Os fervedouros, poços naturais de água transparente onde é impossível afundar, são um dos grandes atrativos da região, perfeitos para momentos de relaxamento e diversão. Já as Dunas do Jalapão e a Cachoeira da Formiga oferecem paisagens impressionantes, que parecem saídas de um filme. O pôr do sol nas dunas é um espetáculo à parte e rende lembranças inesquecíveis para os casais que gostam de contemplar a natureza.

Mais do que um destino turístico, o Jalapão é uma experiência transformadora. A simplicidade do lugar, o contato direto com o ambiente natural e a hospitalidade dos moradores tornam a viagem autêntica e memorável.

Depois de um dia de trilhas, banhos e descobertas, nada melhor do que descansar sob o céu estrelado e aproveitar o silêncio da noite. Escolher uma hospedagem acolhedora no Jalapão é um refúgio perfeito para casais que buscam conexão, paz e aventura.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Jalapão:

(Os valores se iniciam em R$ 2.170 e podem chegar a R$ 2.723, por 7 noites para 2 adultos)

8. Ilhabela (São Paulo)

Entre o mar e a mata atlântica, Ilhabela é um dos destinos mais encantadores do litoral paulista e um dos favoritos entre casais que buscam equilíbrio entre descanso, natureza e romantismo. Com praias de águas cristalinas, cachoeiras escondidas e um clima de vila litorânea, a ilha combina aventura e tranquilidade na medida certa.

São mais de 40 praias, das mais badaladas, como a Praia do Curral, às mais isoladas, como Castelhanos, acessível por trilhas e estrada de terra. Além do mar, a ilha é rica em trilhas e cachoeiras, o que a torna ideal para casais que gostam de explorar juntos e aproveitar a natureza em seu estado mais puro.

O centro histórico, conhecido como Vila, também é um convite para passeios tranquilos ao entardecer. Suas ruas de paralelepípedo, lojinhas e restaurantes à beira-mar criam o cenário perfeito para um jantar romântico ou uma caminhada sob as luzes suaves da orla.

E para completar a experiência, nada como escolher uma hospedagem com vista para o mar e o som das ondas como trilha sonora. Em Ilhabela, o charme está nos detalhes, e o lugar onde o casal se hospeda pode transformar cada amanhecer em um momento inesquecível.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Ilhabela:

(Os valores se iniciam em R$ 2.190 e podem chegar a R$ 3.330, por 7 noites para 2 adultos)

9. Paris (França)

Conhecida como a cidade do amor, Paris é o destino dos sonhos para casais que buscam romance, cultura e experiências inesquecíveis. Caminhar por suas avenidas, cruzar as pontes sobre o Rio Sena e admirar a Torre Eiffel iluminada ao cair da noite é viver um dos cenários mais emblemáticos do mundo. A capital francesa encanta pela arquitetura elegante, pelos cafés charmosos e pela atmosfera que inspira histórias de amor em cada esquina.

Mais do que um símbolo de romantismo, Paris é um convite à descoberta. Museus como o Louvre e o d’Orsay guardam obras que marcaram a história da arte, enquanto bairros como Montmartre e Le Marais revelam um charme autêntico, com ruelas estreitas, bistrôs acolhedores e uma vida local vibrante. O pôr do sol às margens do Sena ou um jantar com vista para a cidade são experiências que ficam gravadas na memória de qualquer casal.

A gastronomia parisiense é outro ponto alto da viagem. Saborear um croissant em uma padaria tradicional ou brindar com um bom vinho francês à luz de velas faz parte da magia que torna a capital francesa tão inesquecível.

E para viver a cidade em sua essência, a escolha da hospedagem faz toda a diferença. Seja em um hotel boutique com vista para a Torre Eiffel ou em um charmoso apartamento no coração de Saint-Germain, ficar bem acomodado em Paris é garantir que cada momento da viagem seja envolvido pelo mesmo encanto que faz da cidade o destino mais romântico do mundo.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Paris:

(Os valores se iniciam em R$ 10.337 e podem chegar a R$ 25.210, por 7 noites para 2 adultos)

10. Porto de Galinhas (Pernambuco)

Localizado no litoral sul de Pernambuco, Porto de Galinhas é um dos destinos mais procurados por casais que buscam praias paradisíacas e conforto. O mar de águas mornas e cristalinas, as piscinas naturais e a hospitalidade local fazem do lugar um verdadeiro refúgio para quem quer relaxar e aproveitar dias de descanso a dois.

As piscinas naturais formadas entre os recifes são o grande cartão-postal da região. O passeio de jangada é uma das experiências mais românticas, permitindo observar de perto os peixes coloridos e o azul hipnotizante do mar. Além disso, praias como Muro Alto, Maracaípe e Cupe oferecem diferentes atmosferas, desde as mais tranquilas até as mais animadas, perfeitas para combinar com o estilo de cada casal.

Porto de Galinhas também é conhecido pela excelente gastronomia e pelas lojinhas do centrinho, ideais para passeios à noite. A combinação de simplicidade, beleza e boa estrutura torna o destino completo para quem quer unir conforto e natureza em um só lugar.

Depois de um dia entre mergulhos e caminhadas pela areia branca, nada melhor do que descansar em uma hospedagem à beira-mar. Escolher o lugar certo para se hospedar é o toque final que transforma a viagem em uma experiência inesquecível.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Porto de Galinhas:

(Os valores se iniciam em R$ 3.175,66 e podem chegar a R$ 8.399,55, por 4 noites para 2 adultos)

