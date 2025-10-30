Clube A Gazeta
10 destinos encantadores e acessíveis para curtir uma viagem em casal

Conheça lugares que unem beleza e romantismo para curtir com seu amor sem gastar muito.

Vitória
Publicado em 30/10/2025 às 18h25
Nem toda viagem a dois precisa ser uma lua de mel ou uma data especial. Existem momentos em que tudo o que um casal precisa é de uma pausa na rotina para relaxar e para viver dias especiais a dois. Essas oportunidades são essenciais para fortalecer os laços e criar memórias românticas e inesquecíveis.

O melhor disso tudo é que dá para sair da rotina sem gastar muito. Viajar para conhecer o Brasil (e até o mundo!) é um plano perfeito quando o assunto é curtir com o parceiro ou a parceira. E melhor ainda quando você pode aproveitar gastando pouco. Neste guia, separamos uma lista de 10 destinos que cabem no bolso e transformam qualquer viagem em uma experiência inesquecível a dois.

1. Paraty (Rio de Janeiro)

Localizada no litoral sul do Rio de Janeiro, a cidade combina história, cultura e natureza em um cenário encantador. Suas ruas de pedra, o colorido das casas coloniais e o clima tranquilo criam uma atmosfera romântica e acolhedora.

A cidade é conhecida por sua forte cena artística, com ateliês, lojinhas de artesanato, galerias e eventos culturais ao longo do ano. O mais famoso deles é o Festival Literário Internacional de Paraty (FLIP), que transforma as ruas em um ponto de encontro de escritores, leitores e artistas de todo o mundo.

Para os casais que amam natureza, Paraty oferece praias paradisíacas, cachoeiras escondidas e trilhas cercadas pela Mata Atlântica. É possível fazer passeios de escuna pelas ilhas, visitar alambiques tradicionais e até explorar a charmosa Trindade, conhecida por suas águas cristalinas e praias diversificadas, desde calmas a propensa a surf.

Depois de um dia explorando as ruas históricas e as praias de Paraty e para tornar a experiência do casal ainda mais especial, escolher o lugar certo para se hospedar faz toda a diferença.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Paraty:

(Os valores se iniciam em R$ 3.966,27 e podem chegar a R$ 6.453,66, por 7 noites para 2 adultos)

2. Fernando de Noronha (Pernambuco)

Fernando de Noronha é um dos destinos mais visitados por casais que buscam uma experiência única de contato com a natureza e momentos de puro relaxamento. O arquipélago se destaca pelas praias de águas cristalinas, vida marinha e paisagens. É o tipo de lugar que faz qualquer viagem a dois se transformar em uma lembrança inesquecível.

Entre os principais atrativos estão a Praia do Sancho, eleita uma das mais bonitas do mundo, e a Baía dos Porcos, com vista privilegiada para o Morro Dois Irmãos. Além das belezas naturais, Noronha oferece mergulhos incríveis, trilhas com visuais impressionantes e lindos pores do sol. O clima de exclusividade e tranquilidade também é um grande atrativo, ideal para quem quer se desconectar da rotina e se reconectar com quem ama.

Depois de um dia mergulhando nas águas cristalinas e explorando as paisagens deslumbrantes de Fernando de Noronha, escolher o lugar certo para se hospedar faz toda a diferença na experiência do casal.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Fernando de Noronha:

(Os valores se iniciam em R$ 4.552,48, por 7 noites para 2 adultos)

3. Campos do Jordão (São Paulo)

Campos do Jordão é o destino ideal para casais que buscam clima romântico, boa gastronomia e paisagens de montanha. Localizada na Serra da Mantiqueira, a cidade encanta com seu estilo europeu, ruas arborizadas e um ar de tranquilidade que convida a desacelerar. Durante o inverno, o friozinho típico e as construções em estilo suíço tornam o cenário ainda mais acolhedor, perfeito para quem quer curtir um tempo a dois em frente à lareira.

Além do charme arquitetônico, Campos do Jordão é conhecida por sua gastronomia sofisticada, com fondue, vinhos e cafés. O centrinho de Vila Capivari é o ponto de encontro dos visitantes, cheio de lojinhas, chocolaterias e restaurantes aconchegantes. Para os casais que gostam de natureza, há trilhas, mirantes e parques como o Horto Florestal, ideais para passeios ao ar livre e momentos de contemplação.

Campos do Jordão é o tipo de lugar que convida o casal a viver sem pressa e, para isso, escolher uma hospedagem que ofereça conforto e vista para as montanhas é essencial. Afinal, parte da magia da serra está justamente nos momentos tranquilos compartilhados a dois.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Campos do Jordão:

(Os valores se iniciam em R$ 2.320,38 e podem chegar a R$ 5.555,73, por 7 noites para 2 adultos)

4. Gramado (Rio Grande do Sul)

Gramado é um dos destinos mais encantadores do Brasil. Localizada na Serra Gaúcha, a cidade combina o estilo europeu, natureza exuberante e uma atmosfera acolhedora que faz qualquer viagem a dois se tornar especial. As ruas floridas, a arquitetura inspirada em vilarejos suíços e o ar fresco das montanhas criam o cenário perfeito para passeios tranquilos e momentos de conexão.

Além da beleza da cidade, Gramado é um paraíso gastronômico. Fondue, vinhos e chocolates artesanais fazem parte da rotina local, convidando os visitantes a desfrutarem de jantares à luz de velas e degustações que aquecem o coração. O Lago Negro, com seus pedalinhos e paisagens românticas, é parada obrigatória para quem quer aproveitar o melhor da cidade com o parceiro ou parceira.

Durante o inverno, o destino ganha ainda mais encanto com o frio típico da serra e eventos como o Natal Luz, que transforma as ruas em um espetáculo de luzes. Já nas outras estações, os parques, museus e jardins garantem uma programação diversificada e charmosa.

Depois de um dia explorando as belezas da cidade, nada melhor do que descansar em um ambiente aconchegante e cercado de natureza. Em Gramado, a hospedagem é parte essencial da experiência, cada detalhe contribui para transformar a viagem em um verdadeiro refúgio romântico nas montanhas.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Gramado:

(Os valores se iniciam em R$ 1.367,91 e podem chegar a R$ 3.323,74, por 5 noites para 2 adultos)

5. Maldivas (País na Ásia)

Além das belezas brasileiras, o mundo afora reserva destinos perfeitos para desfrutar em casal e as Maldivas estão no topo dessa lista. Localizado no Oceano Índico, o arquipélago é formado por mais de mil ilhas de areia branca e mar turquesa, cenário perfeito para casais que buscam privacidade, luxo e momentos de completa tranquilidade.

As Maldivas são conhecidas por seus resorts sobre as águas, onde cada bangalô oferece acesso direto ao mar e uma vista de tirar o fôlego. É o tipo de lugar onde o tempo parece desacelerar: os dias passam entre mergulhos em recifes de corais, jantares sob o pôr do sol e momentos de descanso cercados pelo som do oceano.

Além do visual paradisíaco, o destino oferece experiências exclusivas, como spas flutuantes, passeios de barco ao entardecer e refeições em restaurantes subaquáticos, tudo pensado para transformar a viagem em uma lembrança inesquecível.

Nas Maldivas, cada detalhe da hospedagem é pensado para o romance. Escolher o resort certo faz toda a diferença para viver o melhor desse paraíso, onde conforto, natureza e privacidade se unem para criar o cenário ideal para o casal.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Maldivas:

(Os valores se iniciam em R$ 1.737 e podem chegar a R$ 5.635, por 7 noites para 2 adultos)

6. Toscana (Itália)

Para casais que sonham com um cenário digno de cinema, a Toscana é um convite irresistível. Localizada no coração da Itália, a região combina paisagens de colinas douradas, vilarejos medievais, vinhedos infinitos e uma gastronomia que é, por si só, uma declaração de amor. É o tipo de destino que encanta pela simplicidade .

A Toscana oferece experiências únicas para quem viaja a dois: passeios por cidades históricas como Florença, Siena e Lucca, degustações em vinícolas familiares, trilhas entre campos de girassóis e jantares com vista para o vale. A culinária local é marcada por ingredientes frescos e vinhos renomados, sendo um dos grandes atrativos, tornando cada refeição uma celebração da vida e do amor.

Mais do que um destino turístico, a Toscana é um estado tranquilo e cheio de beleza em cada detalhe. Ideal para casais que querem viver momentos autênticos, cercados por arte, história e natureza.

E para tornar a experiência ainda mais completa, nada melhor do que se hospedar em uma vila charmosa entre vinhedos ou em um casarão histórico com vista para o campo. Na Toscana, a hospedagem é parte do encanto, um refúgio que transforma cada dia em um novo capítulo dessa viagem inesquecível a dois.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Toscana:

(Os valores se iniciam em R$ 9.753 e podem chegar a R$ 43.538, por 7 noites para 2 adultos)

7. Jalapão (Tocantins)

Localizado no Tocantins, o destino encanta com suas paisagens, onde o cerrado se encontra com formações rochosas, dunas douradas e fervedouros de águas cristalinas. É o cenário ideal para quem quer viver experiências intensas a dois, em meio à natureza.

Os fervedouros, poços naturais de água transparente onde é impossível afundar, são um dos grandes atrativos da região, perfeitos para momentos de relaxamento e diversão. Já as Dunas do Jalapão e a Cachoeira da Formiga oferecem paisagens impressionantes, que parecem saídas de um filme. O pôr do sol nas dunas é um espetáculo à parte e rende lembranças inesquecíveis para os casais que gostam de contemplar a natureza.

Mais do que um destino turístico, o Jalapão é uma experiência transformadora. A simplicidade do lugar, o contato direto com o ambiente natural e a hospitalidade dos moradores tornam a viagem autêntica e memorável.

Depois de um dia de trilhas, banhos e descobertas, nada melhor do que descansar sob o céu estrelado e aproveitar o silêncio da noite. Escolher uma hospedagem acolhedora no Jalapão é um refúgio perfeito para casais que buscam conexão, paz e aventura.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Jalapão:

(Os valores se iniciam em R$ 2.170 e podem chegar a R$ 2.723, por 7 noites para 2 adultos)

8. Ilhabela (São Paulo)

Entre o mar e a mata atlântica, Ilhabela é um dos destinos mais encantadores do litoral paulista e um dos favoritos entre casais que buscam equilíbrio entre descanso, natureza e romantismo. Com praias de águas cristalinas, cachoeiras escondidas e um clima de vila litorânea, a ilha combina aventura e tranquilidade na medida certa.

São mais de 40 praias, das mais badaladas, como a Praia do Curral, às mais isoladas, como Castelhanos, acessível por trilhas e estrada de terra. Além do mar, a ilha é rica em trilhas e cachoeiras, o que a torna ideal para casais que gostam de explorar juntos e aproveitar a natureza em seu estado mais puro.

O centro histórico, conhecido como Vila, também é um convite para passeios tranquilos ao entardecer. Suas ruas de paralelepípedo, lojinhas e restaurantes à beira-mar criam o cenário perfeito para um jantar romântico ou uma caminhada sob as luzes suaves da orla.

E para completar a experiência, nada como escolher uma hospedagem com vista para o mar e o som das ondas como trilha sonora. Em Ilhabela, o charme está nos detalhes, e o lugar onde o casal se hospeda pode transformar cada amanhecer em um momento inesquecível.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Ilhabela:

(Os valores se iniciam em R$ 2.190 e podem chegar a R$ 3.330, por 7 noites para 2 adultos)

9. Paris (França)

Conhecida como a cidade do amor, Paris é o destino dos sonhos para casais que buscam romance, cultura e experiências inesquecíveis. Caminhar por suas avenidas, cruzar as pontes sobre o Rio Sena e admirar a Torre Eiffel iluminada ao cair da noite é viver um dos cenários mais emblemáticos do mundo. A capital francesa encanta pela arquitetura elegante, pelos cafés charmosos e pela atmosfera que inspira histórias de amor em cada esquina.

Mais do que um símbolo de romantismo, Paris é um convite à descoberta. Museus como o Louvre e o d’Orsay guardam obras que marcaram a história da arte, enquanto bairros como Montmartre e Le Marais revelam um charme autêntico, com ruelas estreitas, bistrôs acolhedores e uma vida local vibrante. O pôr do sol às margens do Sena ou um jantar com vista para a cidade são experiências que ficam gravadas na memória de qualquer casal.

A gastronomia parisiense é outro ponto alto da viagem. Saborear um croissant em uma padaria tradicional ou brindar com um bom vinho francês à luz de velas faz parte da magia que torna a capital francesa tão inesquecível.

E para viver a cidade em sua essência, a escolha da hospedagem faz toda a diferença. Seja em um hotel boutique com vista para a Torre Eiffel ou em um charmoso apartamento no coração de Saint-Germain, ficar bem acomodado em Paris é garantir que cada momento da viagem seja envolvido pelo mesmo encanto que faz da cidade o destino mais romântico do mundo.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Paris:

(Os valores se iniciam em R$ 10.337 e podem chegar a R$ 25.210, por 7 noites para 2 adultos)

10. Porto de Galinhas (Pernambuco)

Localizado no litoral sul de Pernambuco, Porto de Galinhas é um dos destinos mais procurados por casais que buscam praias paradisíacas e conforto. O mar de águas mornas e cristalinas, as piscinas naturais e a hospitalidade local fazem do lugar um verdadeiro refúgio para quem quer relaxar e aproveitar dias de descanso a dois.

As piscinas naturais formadas entre os recifes são o grande cartão-postal da região. O passeio de jangada é uma das experiências mais românticas, permitindo observar de perto os peixes coloridos e o azul hipnotizante do mar. Além disso, praias como Muro Alto, Maracaípe e Cupe oferecem diferentes atmosferas, desde as mais tranquilas até as mais animadas, perfeitas para combinar com o estilo de cada casal.

Porto de Galinhas também é conhecido pela excelente gastronomia e pelas lojinhas do centrinho, ideais para passeios à noite. A combinação de simplicidade, beleza e boa estrutura torna o destino completo para quem quer unir conforto e natureza em um só lugar.

Depois de um dia entre mergulhos e caminhadas pela areia branca, nada melhor do que descansar em uma hospedagem à beira-mar. Escolher o lugar certo para se hospedar é o toque final que transforma a viagem em uma experiência inesquecível.

Confira abaixo nossa sugestão de hospedagem ideal para casais em Porto de Galinhas:

(Os valores se iniciam em R$ 3.175,66 e podem chegar a R$ 8.399,55, por 4 noites para 2 adultos)

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial através da parceria Zarpo, com apoio de especialistas entrevistados. Ao optar por reservar sua hospedagem por meio dos links disponíveis no texto, o leitor deve saber que:
1- A Gazeta faz parte do programa de afiliados do Zarpo e pode ser remunerada por compras qualificadas realizadas a partir desses links. Mas não se preocupe, não será onerado nada de você;
2- Também podemos receber receita por meio de outras parcerias comerciais;
3- A Gazeta não tem controle sobre o processo de compra ou experiência de uso dos serviços oferecidos nos sites parceiros;
4- Dúvidas, reclamações ou questões sobre pagamento, reserva, atendimento ou entrega dos serviços devem ser resolvidas diretamente com o Zarpo ou o lojista responsável.

