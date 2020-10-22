Gramado: a cidade mais charmosa do Rio Grande do Sul

Gramado é um destino escolhido por muito brasileiros durante o ano Crédito: Pixabay

Uma das grandes protagonistas da Serra Gaúcha, Gramado está a cerca de 120 km da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Perfeita para viagens românticas ou em família, a cidade mescla a cultura gaúcha com fortes traços dos costumes europeus. Leia a seguir mais sobre o que fazer em Gramado.

Rua Borges de Medeiros

O endereço é o principal de Gramado, e também o mais charmoso, graças à arquitetura. Por lá, conheça o Palácio dos Festivais, a Rua Coberta e a Igreja São Pedro Apóstolo, além de lojas de malhas e chocolates, e restaurantes e bistrôs, onde fondues e cafés coloniais são protagonistas nos cardápios.

Lago Negro

Outro ponto turístico imperdível! O cenário do Lagoa Negro é apaixonante, especialmente pelas belas árvores e flores típicas. Aproveite para tirar fotos, caminhar e fazer o tradicional passeio de pedalinho nas águas escuras.

Gramado com Crianças

Se a viagem for com os pequenos, o Mini Mundo não pode ficar de fora do roteiro. O parque ao ar livre possui réplicas idênticas a locais do mundo todo, 24 vezes menor que o tamanho real. Vale visitar também lugares como o Mudo a Vapor, parque dedicado às máquinas, e o parque de neve Snowland.

Canela e Bento Gonçalves

A viagem para Gramado pode incluir também passeios às cidades próximas. Em Canela, a apenas 9 km, maravilhe-se pela belíssima Catedral de Pedra e também pela Cascata do Caracol, com 130 m de altura e cercada por rica natureza.

Já Bento Gonçalves, a cerca de 2h de carro de Gramado, é famoso especialmente pelo vinho. O destino tem várias vinícolas que podem ser visitadas, com degustações incluídas! Para além das parreiras, vale fazer o passeio de Maria Fumaça até a cidade Carlos Barbosa.

Onde se hospedar em Gramado

Vários hotéis seguem a arquitetura característica de Gramado Crédito: Pixabay

O site Zarpo conta com vários hotéis em Gramado, com preços exclusivos. O Wyndham Gramado Resort é opção luxuosa, a 750 m do parque Snowland. Já o Hotel Alpestre é ótima hospedagem para famílias, localizada a apenas 1 km do Lago Negro.