5 destinos românticos para visitar no Dia dos Namorados

Veja lugares perfeitos para quem deseja viajar a dois e investir na relação

Publicado em 8 de junho de 2025 às 07:04

A cidade do amor, Paris, oferece cenários perfeitos para casais Crédito: Imagem: Ekaterina Pokrovsky | Shutterstock

Com a proximidade do Dia dos Namorados, muitos casais já começam a planejar momentos especiais a dois, buscando formas de tornar a data ainda mais marcante. Entre as opções, uma viagem se destaca como uma escolha perfeita para celebrar o amor, permitindo fugir da rotina, conhecer novos lugares e criar memórias inesquecíveis. >

“Viajar a dois é uma forma única de sair da rotina, se reconectar e construir memórias que ficarão para sempre. É um investimento na relação”, afirma o especialista em turismo Erik Cabral, CEO da agência Viagem com Estilo. >

Abaixo, ele indica cinco destinos imperdíveis para quem busca experiências marcantes e cheias de romantismo. Confira! >

1. Gramado – Rio Grande do Sul

O passeio de pedalinho no Lago Negro é uma das atividades mais românticas para casais em Gramado Crédito: Imagem: ByDroneVideos | Shutterstock

Entre os destaques nacionais, Erik Cabral cita Gramado , com seu charme europeu e clima aconchegante. A cidade da Serra Gaúcha é ideal para curtir o friozinho de inverno, e o roteiro pode incluir um jantar à luz de velas em uma das tradicionais casas de fondue , passeio de pedalinho no Lago Negro e visita à charmosa Rua Coberta. “Gramado é aquele tipo de lugar que parece ter sido feito para o romance, principalmente durante o inverno”, diz. >

>

2. Paraty – Rio de Janeiro

O charme colonial de Paraty encanta casais com seu centro histórico e passeios de barco Crédito: Imagem: Guaxinim | Shutterstock

Outro destino que encanta é Paraty , que combina natureza, história e mar. Com seu centro histórico de ruas de pedra e casarios coloniais, a cidade é perfeita para longas caminhadas de mãos dadas, além de passeios de escuna por ilhas paradisíacas e jantares à beira-mar com frutos do mar frescos. “Paraty tem uma atmosfera bucólica, que convida ao relaxamento e à contemplação. É ideal para casais que gostam de simplicidade com charme”, comenta Erik Cabral. >

3. Campos do Jordão – São Paulo

Campos do Jordão agrada quem busca conforto, gastronomia e paisagens serranas Crédito: Imagem: Leonidas Santana | Shutterstock

Campos do Jordão é o clássico das montanhas paulistas e agrada quem busca conforto, boa gastronomia e paisagens serranas. Para Erik Cabral, vale apostar em hospedagens intimistas, com lareira e hidromassagem, além de incluir trilhas leves no Horto Florestal e fondue de chocolate com vista panorâmica. “Campos tem essa mistura de natureza e sofisticação, além de um clima romântico irresistível”, ressalta. >

4. Paris – França

Jardins de Luxemburgo, em Paris, são cenário ideal para piqueniques a dois Crédito: Imagem: Page Light Studios | Shutterstock

Para quem deseja uma escapada internacional, o especialista sugere Paris , a eterna cidade do amor. “É impossível falar de romance sem pensar em Paris. A cidade oferece cenários perfeitos para casais: cruzeiros ao pôr do sol no Rio Sena, piqueniques nos jardins de Luxemburgo, cafés em Montmartre e, claro, a icônica Torre Eiffel iluminada à noite”, afirma. >

5. Maldivas

As Maldivas são ideais para casais que buscam privacidade, sofisticação e reconexão a dois Crédito: Imagem: Rattawuth Malisorn | Shutterstock

Este é o segundo destino dos sonhos recomendado por Erik Cabral: as Maldivas , um paraíso para quem busca privacidade e sofisticação. Os bangalôs sobre o mar cristalino oferecem uma experiência única, com jantares exclusivos na areia, mergulhos em recifes de corais, spas para casais e amanheceres cinematográficos direto da varanda. “As Maldivas são perfeitas para quem quer se desconectar do mundo e se conectar de verdade com quem ama. É uma viagem que simboliza cuidado, afeto e exclusividade”, destaca. >

Personalização é o segredo da viagem perfeita

Segundo Erik Cabral, mais do que o destino , o que faz a diferença é o planejamento — e a personalização — da experiência. “Não existe uma única viagem perfeita para todos os casais. O segredo está em entender o estilo de vida e as preferências de cada um e transformar isso em roteiro. Uma viagem romântica precisa refletir a história do casal”, afirma. Para ele, surpreender no Dia dos Namorados com uma viagem bem pensada é mais do que um presente: é uma forma de celebrar o amor com intenção. >

Por Ana Beatriz Bernardo >