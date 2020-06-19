Pandemia escancarou ainda mais a crise de humanidade que vivemos

Hospital Dório Silva: grupo de deputados "invadiu" a unidade na sexta-feira (12) Crédito: Vitor Jubini

Em tempos de pandemia , cada vez mais clara uma crise de humanidade. Nos momentos de adversidade, como o presente, natural seria a união de pessoas e instituições em torno do objetivo comum de dar forças uns aos outros, socorrendo aos mais vulneráveis e assumindo a bandeira inarredável da defesa da vida. Porém, o que se tem visto é uma crise de humanidade sem precedentes, marcada por uma falta expressiva de empatia , é dizer, incapacidade ou falta de interesse em colocar-se no lugar do outro (ao menos em tese) e sensibilizar-se com as dores, dilemas e mazelas alheias.

Desde o início da pandemia, valendo-se de sua rede orquestrada de fake news, bolsonaristas dizem que muitas das mortes atribuídas ao coronavírus são mentira, insuflando os incrédulos a abrirem caixões. São adeptos de Joseph Goebbels (ministro da Propaganda de Adolf Hitler), que disse que “uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade”.

Na última semana, um senhor burocrata invadiu um espaço onde estava sendo realizado um ato em memória às vítimas da Covid-19, no Rio de Janeiro, chutando e derrubando as cruzes que simbolizavam as vidas que foram perdidas para o coronavírus. O ato era sim um protesto, mas, acima disso e mais que isso, era uma homenagem aos que se foram.

Porém, para o senhor que invadiu e derrubou as cruzes, o ato foi tratado como uma tentativa de disseminar o “pânico” e era “protesto de esquerda”, como se a sensibilidade com a dor dos entes enlutados fosse uma bandeira política, deixando escancarado um deletério déficit de empatia que permeia a extrema direita.

Não seria melhor eles cuidarem de fazer uma auditoria nos gastos, analisarem os procedimentos licitatórios e aprovarem a proposta de reduzir seus próprios salários, caso a intenção fosse mesmo de fiscalizar e contribuir? Os deputados tinham o hábito de visitar hospitais e outros estabelecimentos públicos antes da pandemia?

Os deputados Capitão Assumção (Patriota), Carlos Von (Avante), Danilo Bahiense (PSL), Lorenzo Pazolini (Republicanos), Torino Marques (PSL) e Vandinho Leite (PSDB) apresentaram algum relatório das constatações da invasão? Não apresentaram nada. Não foram fiscalizar. O intento era fazer propaganda, já que a maioria deles quer disputar as eleições municipais. Encontraram os leitos lotados, pacientes lutando pela sobrevivência e profissionais que não medem esforço para salvar vidas. Os deputados desrespeitaram pacientes, familiares e profissionais, colocando em risco a saúde deles e de outras pessoas.

Aqueles que saúdam o ato repugnante e criminoso dos deputados, justificando que os parlamentares apenas cumpriam seu dever de fiscalizar, contraditoriamente, são os mesmos que endossam as fileiras de movimentos inconstitucionais e antidemocráticos que defendem o fechamento do Congresso Nacional (isto é, Poder Legislativo) e do Supremo Tribunal Federal (ou seja, Poder Judiciário).