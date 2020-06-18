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Leonel Ximenes

Deputados denunciam secretário de Saúde ao Ministério Público do Trabalho

Parlamentares acusados pelo governo do Estado de invadirem o Dório Silva representaram contra Nésio Fernandes por supostas irregularidades no hospital

Públicado em 

18 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Deputados fazem visita surpresa no Dório Silva. Da esquerda para a direita: Carlos Von, Danilo Bahiense, Lorenzo Pazolini, Vandinho Leite e Torino Marques.
Deputados que foram ao Dório Silva. Da esquerda para a direita: Carlos Von, Danilo Bahiense, Lorenzo Pazolini, Vandinho Leite e Torino Marques Crédito: Reprodução/Redes sociais
Os deputados Carlos Von (Avante), Delegado Danilo Bahiense (PSL), Lorenzo Pazolini (Republicanos), Torino Marques (PSL) e Vandinho Leite (PSDB) apresentaram nesta quarta-feira (17) uma representação no Ministério Público do Trabalho (MPT/ES) contra o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes (PCdoB). Os parlamentares pedem ao MPT que sejam adotadas ações cíveis e criminais devido às condições encontradas no Hospital Dório Silva, na Serra, na última sexta-feira (12).
Durante a visita dos deputados, considerada como “invasão” pelo governo do Estado, foram verificadas, segundo eles, irregularidades e possíveis infrações trabalhistas. Dentre elas, um panorama em que “servidores públicos ou terceirizados, colaboradores do hospital, estão sendo compelidos e obrigados a realizarem o repouso obrigatório para descanso ou alimentação, em local inadequado e inapropriado”, segundo o documento.

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Esse texto é acompanhado de uma foto, segundo os deputados, enviada e denunciada pelos próprios funcionários do hospital, que mostra colegas deitados em papelões, próximos a contêineres. De acordo com o grupo parlamentar, foram obtidos relatos e provas que comprovam a suposta transgressão trabalhista.
Esta foto, em que aparecem supostamente servidores do Dório Silva descansando ao lado de contêineres, foi anexada à representação enviada ao MPT
Esta foto, em que supostamente aparecem servidores do Dório Silva descansando ao lado de contêineres, foi anexada à representação enviada ao MPT Crédito: Divulgação
Os parlamentares apontam também, a partir da foto anexada, a existência de assédio moral e a exposição a acidentes de trabalho bem como falta de zelo para com a higiene e de condições para os locais de alimentação dos trabalhadores.

O CONFRONTO GOVERNO DO ES X DEPUTADOS

A representação no MPT é mais um lance do confronto entre os deputados que inspecionaram o Dório Silva e o governo do Estado. Inconformada com o que chama de “invasão” ao hospital, a Sesa, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), entrou com uma queixa-crime contra os parlamentares no Ministério Público Estadual (MPES), na última segunda-feira (15).
deputado Capitão Assumção (Patriota), que ficou no estacionamento do hospital por estar com suspeita de Covid-19, também é alvo da ação da PGE.

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Na noite de terça (16), o MPES instaurou Procedimento Investigatório Criminal (PIC) contra o sexteto parlamentar que alegou estar fiscalizando as condições de trabalho dos servidores do hospital e a ocupação de leitos da unidade hospitalar do Estado. O PIC é o instrumento que o Ministério Público do ES utilizará para investigar se houve ou não a prática de crimes dos deputados durante a visita ao Hospital Dório Silva.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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