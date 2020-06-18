Deputados denunciam secretário de Saúde ao Ministério Público do Trabalho

Os deputados Carlos Von (Avante), Delegado Danilo Bahiense (PSL), Lorenzo Pazolini (Republicanos), Torino Marques (PSL) e Vandinho Leite (PSDB) apresentaram nesta quarta-feira (17) uma representação no Ministério Público do Trabalho (MPT/ES)
contra o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes
(PCdoB). Os parlamentares pedem ao MPT que sejam adotadas ações cíveis e criminais devido às condições encontradas no Hospital Dório Silva, na Serra, na última sexta-feira (12).
Durante a visita dos deputados, considerada como “invasão” pelo governo do Estado
, foram verificadas, segundo eles, irregularidades e possíveis infrações trabalhistas. Dentre elas, um panorama em que “servidores públicos ou terceirizados, colaboradores do hospital, estão sendo compelidos e obrigados a realizarem o repouso obrigatório para descanso ou alimentação, em local inadequado e inapropriado”, segundo o documento.
Esse texto é acompanhado de uma foto, segundo os deputados, enviada e denunciada pelos próprios funcionários do hospital, que mostra colegas deitados em papelões, próximos a contêineres. De acordo com o grupo parlamentar, foram obtidos relatos e provas que comprovam a suposta transgressão trabalhista.
Os parlamentares apontam também, a partir da foto anexada, a existência de assédio moral e a exposição a acidentes de trabalho bem como falta de zelo para com a higiene e de condições para os locais de alimentação dos trabalhadores.
Na noite de terça (16), o MPES instaurou Procedimento Investigatório Criminal (PIC)
contra o sexteto parlamentar que alegou estar fiscalizando as condições de trabalho dos servidores do hospital e a ocupação de leitos da unidade hospitalar do Estado. O PIC é o instrumento que o Ministério Público do ES utilizará para investigar se houve ou não a prática de crimes dos deputados durante a visita ao Hospital Dório Silva.