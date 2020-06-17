Pazolini: "Cumprimos o nosso dever constitucional de fiscalizar"

Delegado Lorenzo Pazolini, deputado estadual pelo Repblicamos Crédito: Lissa de Paula

Vandinho Leite (PSDB), Carlos Von (Avante), Danilo Bahiense (PSL), Torino Marques (PSL) e Capitão Assumção (Patriota), que, segundo sua assessoria, permaneceu no carro durante a “vistoria”. Na última sexta-feira (12), Pazolini realizou uma “visita técnica” ao hospital estadual Dório Silva, na Serra, ao lado de outros cinco deputados de oposição ao governo Casagrande (PSB) e alinhados politicamente com o governo de Jair Bolsonaro (sem partido):(PSDB),(Avante),(PSL),(PSL) e(Patriota), que, segundo sua assessoria, permaneceu no carro durante a “vistoria”.

Abaixo, reproduzimos a nota enviada por Lorenzo Pazolini à coluna:

Na última sexta-feira (12) o Deputado Lorenzo Pazolini e outros parlamentares estiveram no Hospital Estadual Dório Silva, após receberem inúmeras denúncias sobre as condições de trabalho do local.

Os deputados cumpriram um de seus deveres primordiais, que, de acordo com inciso XIII, do artigo 56, da Constituição Estadual do Espírito Santo, é fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta.

Além de haver indícios de corrupção no Dório Silva, houve a constatação de que os colaboradores não receberam EPIs adequados para o trabalho. Também foi verificada a ausência de medicação adequada à sedação de pacientes.

Ao contrário do que foi dito, covardemente, não houve invasão, tendo em vista que os parlamentares se identificaram e tiveram a entrada franqueada à Unidade Hospitalar, sendo inclusive acompanhados pelos servidores do Hospital, com quem tiveram intenso diálogo sobre os problemas que estão passando.

Além disso, não houve quebra de protocolos sanitários, pois foram adotadas todas as medidas de segurança e respeitados os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Anvisa. Importante também deixar claro que ninguém entrou em UTIs, tampouco nas salas vermelhas.

Pazolini ressalta também que essa não foi a primeira vez que houve fiscalização por parlamentares. Diz que, desde que assumiu o mandato, recebe denúncias e realiza visitas de inspeção, apresentando sempre relatórios ao final para que sejam tomadas providências.

Ainda segundo o deputado, a reunião foi marcada anteriormente a qualquer manifestação pública.