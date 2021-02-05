Exportações do ES em 2021 vão superar em valor e quantidade as de 2020

Em 2020, quedas acentuadas no valor exportado de minério de ferro (-43,4% em comparação com o ano anterior) e na receita das exportações de óleo bruto (-44,1%) foram decisivas na retração de 41,7% no montante total das exportações capixabas. O preço do petróleo caiu 22,5%. Chegou ao fundo do poço com o barril cotado a US$ 19,54 em abril, quando o mundo estava em lockdown.