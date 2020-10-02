Prejuízos ambientais causam dificuldades ao Brasil no exterior

Países podem oferecer barreiras a produtos do Brasil se não tivermos uma política ambiental séria e comprometida Crédito: Receita Federal

A arrogância de Joe Biden, candidato à presidência dos Estados Unidos, atingiu o Brasil. Embora todo o mundo saiba do alinhamento do bolsonarismo a Trump, acertadamente, o governo brasileiro vinha se mantendo neutro na disputa eleitoral daquele país, mas resolveu não deixar barata a agressão. Bolsonaro respondeu, mas a reação brasileira poderia - e ainda pode - ser melhor.

O imbróglio começou sob os holofotes das plataformas de comunicação do mundo inteiro. Biden aproveitou o primeiro - e caótico - debate eleitoral com Trump para ameaçar o Brasil. Ao falar de meio ambiente, prometeu que, se eleito, aplicará "sanções econômicas significativas" ao Brasil, caso não contenha a degradação da natureza.

Assim, com poucas palavras lancinou uma ferida muito dolorosa e arranhou ainda mais a imagem do Brasil. Logo agora, com o Pantanal em chamas , paralelamente ao desmatamento desbragado na Amazônia . "A floresta tropical do Brasil está sendo devastada, está sendo destruída", afirmou o agressivo candidato.

Biden também propõe a formação de um fundo com a participação de vários países para arrecadar US$ 20 bilhões visando a preservar a Amazônia. Não é um aceno despretensioso. É autoritário. Soa como recado de que não interessará ao eventual governo Biden manter boas relações com o Brasil se não for feito o que os gestores do fundo quiserem. Seriam tutores - o que é ridículo.

Bolsonaro respondeu de afogadilho, usando velhos chavões como a defesa da soberania da Amazônia , a cobiça de grandes potências às riquezas amazônicas e o fim da submissão brasileira a interesses internacionais, frisando que o Brasil "não mais aceita os subornos (referindo-se aos prometidos US$ 20 bilhões), criminosas demarcações ou infundadas ameaças”.

Mas o Brasil continua devendo a melhor resposta. Não a Biden, mas a si mesmo e ao mundo. Trata-se de reduzir os danos ambientais, tarefa gigantesca, mas indispensável. O mundo está cobrando isso, e Biden pegou carona nessa ladainha em busca de dividendos eleitorais. São necessárias ações múltiplas e muito vigorosas do governo para o país começar a virar o jogo, saindo da condição de réu na morte do meio ambiente.

É fundamental que sejam todos os esforços preservacionistas possíveis, com reconhecimento mundial. Bolsonaro deveria entender isso como ponto de honra do seu governo, e não apenas achar que está se saindo bem ao arranjar culpados por atos destrutivos.

Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), mostram que a área de floresta arrancada no acumulado dos primeiros quatro meses de 2020 somou 1.703 km², extensão maior que a da cidade de São Paulo. Já a. análise do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indica que de 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, o Brasil perdeu 3.070 quilômetros quadrados de mata, o equivalente a duas vezes do tamanho da cidade de São Paulo. Já o Pantanal teve 8.106 pontos de incêndio somente no mês de setembro deste ano, o maior número da história, segundo o Inpe. Esse quadro é inaceitável.