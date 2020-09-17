Insper: Brasil continua com 'telhado de vidro' em relação ao desmatamento ilegal

Área de pasto queimado as margens da Br-319 próximo a Humaitá . A cidade do sul do Amazonas, está no entroncamento da BR-319 com a Rodovia Transamazônica que é a região com maior taxa de desmatamento do estado

Toda essa imagem externa do Brasil em relação à Amazônia e ao desmatamento ilegal, segundo Jank, "é uma pena". "Se formos analisar o que a Amazônia oferta de alimentos não é quase nada: apenas 3% da soja e 10% da carne bovina. Mas se ela não é fundamental no agro brasileiro, é fundamental sob o aspecto político e de imagem", continuou. "Hoje a preocupação com a floresta é global e vai além de ONGs; já atinge bancos, e outros mercados que fazem pressão sobre o Brasil."