Salles reage a promessa de Biden para combater desmatamento

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Crédito: Carolina Antunes/PR

No debate eleitoral de terça-feira (29), Biden afirmou que, se eleito, se juntaria a países aliados para oferecer US$ 20 bilhões ao Brasil para interromper o desmatamento de florestas tropicais. "Eu reuniria os países e diria: Aqui estão US$ 20 bilhões. Parem de desmatar a floresta. E se vocês não pararem, haverá consequências econômicas", afirmou o democrata.

Pelo Twitter, Salles se manifestou duas vezes sobre o caso. Inicialmente, compartilhou a reprodução de tela de uma matéria do portal O Antagonista, questionando os valores apresentados pela reportagem. O ministro afirmou que o valor informado por Biden é 40 vezes maior que o Fundo Amazônia. Em uma segunda publicação, Salles questiona: "a ajuda dos USD 20 Bi do Biden, é por ano?".

As questões ambiental e climáticas voltaram ao centro do debate político mundial. No caso do Brasil, as queimadas na Amazônia e no Pantanal foram tratadas pelo presidente Jair Bolsonaro em seu discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas, quando disse que os incêndios eram usados em campanha internacional contra o governo brasileiro, culpou "índios e caboclos" pelo fogo e defendeu que a umidade da floresta impedia que as chamas se espalhassem pela vegetação.