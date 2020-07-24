Por que o Brasil precisa de uma nova política para a Amazônia?

Área de pasto queimado no Amazonas: incêndios criminosos aumentam e desmatamento bate recordes Crédito: Lalo de Almeida/Folhapress

É possível acreditar nas promessas do vice-presidente Hamilton Mourão quando ele diz que o governo Bolsonaro vai mudar a sua política com relação à Amazônia? Possível é, mas é muito difícil. Porque, até hoje, o que o governo Bolsonaro fez foi prejudicar o controle do desmatamento, debilitar a capacidade operacional do Ibama e do ICMBio e estimular as ações de grilagem e de garimpo na região.

Basta recordar que, no ano passado, diante da divulgação das estatísticas que demonstravam um desmatamento recorde, o presidente afastou o diretor-geral do Inpe, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. Gesto que o ministro de Ciência e Tecnologia acaba de repetir ao exonerar a pesquisadora responsável pelos dois principais sistemas de monitoramento do desmatamento da Amazônia, o Deter e Prodes, cujos resultados são referências internacionais.

Essas exonerações são emblemáticas quando se sabe que, tanto no ano passado quanto neste ano, as taxas de desmatamento têm batido recordes históricos. Em junho, foi devastado 1 mil km² de florestas, área equivalente à cidade do Rio de Janeiro. O índice é 10% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado e o maior da série histórica para o mês de junho desde que que o indicador passou a ser monitorado.

Mourão admitiu que as ações contra o desmatamento começaram “tarde” , já que deveriam ter sido iniciadas há seis meses. Ficou também evidente que o governo ainda não tem um plano para reduzir o desmatamento. Por isso, na reunião com os empresários brasileiros, o vice-presidente preferiu não fazer “promessa” que não irá “cumprir”.