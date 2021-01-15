Prejuízos da enchente no Sul do ES, há um ano, ainda não foram recuperados

Chuva arrasou Iconha em janeiro do ano passado Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Há exatamente um ano o Espírito Santo submergia na grande enchente de janeiro de 2020 . Não tanto quanto a maior da história, no início de 1979. O aguaceiro do ano passado começou na virada da primeira para segunda quinzena de janeiro, seguindo-se 15 dias diluvianos. Era a primeira pancada a tirar o rumo da sociedade e da economia capixaba em 2020. A segunda, a infernal Covid-19, continua a enterrar vidas e atividades econômicas e a emperrar a retomada do ritmo anterior.

Isso se complica porque o Brasil está mal governado - fato que, aliás, tolhe melhor aproveitamento do potencial de crescimento do Espírito Santo. O quadro político nacional também não está cooperando. O embate ideológico inibe ou esvazia decisões importantes no Congresso, no momento envolvido em batalha interna pelas presidências da Câmara e do Senado. Neste mês de janeiro, já com grade atraso, deveriam estar sendo discutidas reformas estruturantes.

Desde a enchente do ano passado, o caminho da reconstrução tornou-se longo, exigindo esforços em todo o Estado. No interior, a enxurrada destruiu ou danificou 639 edificações públicas e privadas, causando mortes. As águas de janeiro também levaram 211 pontes (deixando, por algum tempo, várias localidades isoladas). Também danificaram-se 200 mil metros quadrados de estradas e rodovias, segundo estudo divulgado pelo Ideies.

Imagina-se que os prejuízos, em todos os sentidos, poderiam ter sido menores não fosse, em muitos casos, a ausência de obras públicas necessárias e a omissão em relação a normas preventivas de segurança. Outro agravante: a leniência. Vista grossa em situações de risco costuma ocorrer por interesses políticos mesquinhos ou bancada por corrupção. Suborno.

Nada menos que 39 municípios foram atingidos pela enchente. A metade dos 78 existentes no território capixaba. Destes, 6 decretaram estado de calamidade pública. Em 16, situação de emergência. O reflexo social veio em forma de drama: destruição de fontes de renda familiar (agricultura debaixo d'água e pequenos negócios inviabilizados), desemprego, desabrigados, desalojados.

E fome... Forte agravamento da pobreza. Num primeiro momento, mobilizaram-se redes de solidariedade, atenuantes e indispensáveis. O socorro da sociedade é mais ágil do que o do poder público - do qual deveria cobrar muito mais, democraticamente. Em apenas em situações de emergência, mas sempre e em todos os aspectos, principalmente competência.

Por óbvio, no poço das enchentes tornou-se inevitável o afundamento econômico. Começava a se instalar em janeiro a recessão de 2020. Em muitas localidades, comércio arrasado, prejuízos vultosos e dívidas até hoje não totalmente liquidadas. A arrecadação tributária fortemente afetada. Muitos negócios não reabriram. A bem da verdade, diga-se, não faltou apoio creditício diferenciado, compatível com o quadro, mas a pandemia agravou debilidades econômicas. Os municípios mais atingidos têm forte participação na economia estadual. São responsáveis por cerca de 10% do PIB capixaba. Reúnem cerca de 15 mil estabelecimentos.

Em 2020, quase 10 mil empresas foram formalmente fechadas no Espírito Santo . É um número abaixo da realidade. Muitos pequenos negócios encerraram as atividades e nem sequer deram baixa na Junta Comercial. É verdade que no mesmo período foram criadas quase 14 mil firmas, mas em ambiente de muita fragilidade econômica, rentabilidade diminuta e, portanto, baixa possibilidade de sobrevivência.