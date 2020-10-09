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Crise da pandemia

Comércio é o setor que melhor reage à retração da economia

Sobrevivência de empresas, no entanto, é desafiada por mudanças de hábitos e comportamento dos consumidores em cenário de queda de renda das famílias

Públicado em 

09 out 2020 às 05:00
Angelo Passos

Colunista

Angelo Passos

Vitória - ES - Abertura do comércio na avenida Jerônimo Monteiro no Centro de Vitória.
Abertura do comércio e auxílio emergencial fizeram o varejo ter aumento nas vendas no ES Crédito: Vitor Jubini
O varejo tem a melhor performance da economia, no Espírito Santo em âmbito nacional. Mas vive situação desafiante. Volume de vendas e faturamento reagem à recessão, desde maio. Porém, ao mesmo tempo, enfrenta dificuldades mortais, entre elas escassez de caixa para pagar regularmente os seus compromissos e dificuldades junto a fornecedores para acesso a produtos - questões declaradas por empresários em várias pesquisas.
Isso acontece em meio a mudanças de hábitos, expectativas e comportamento dos consumidores. Muita coisa já não era como no início do ano. Uma prova é o forte crescimento do e-commerce: 145% nos meses da pandemia, até agosto. Tem volta essa tendência? Especialistas dizem que não. O futuro será cada vez mais digital. A utilização da ferramenta on-line como canal preferencial ainda está um pouco abaixo de 40%, mas mostra rápida expansão.

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Paralelamente, lojas físicas de varejo que não se reinventam (em vários aspectos, tipos de produtos oferecidos) estão sucumbindo. No Espírito Santo, foram fechadas mais de 3,2 mil, só no segundo trimestre. O ritmo de queda pode ser acelerado com o fim, em dezembro, do auxílio emergencial pago pelo governo, que tem bancado o consumo de bens essenciais para 38 milhões de pessoas.
A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada nesta quinta-feira (7) pelo IBGE informa que o volume de vendas da atividade varejista no país teve alta de 3,4% na passagem de julho para agosto - o maior patamar da série histórica iniciada em 2000. Esse resultado se refletiu na receita nominal, que aumentou 3,9%. A tendência é de novos desempenhos positivos em função da elevação sazonal do consumo a cada fim de ano. Mas, em janeiro de 2011, como vão ser as vendas? O Brasil precisa de um plano consistente de crescimento.

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No Espírito Santo, a  receita nominal do setor varejista cresceu 3,2% no acumulado de janeiro a agosto deste ano. Em 12 meses, até agosto, subiu 4,3%, comprovando capacidade de reação em cenário muito difícil. No entanto, o volume de negócios ainda se encontra meio travado.
De acordo com a PMC , houve um leve recuo (-0,6%) em oito meses, de janeiro a agosto. Em 12 meses, uma modesta alta de 1,5%. O problema está na perda de renda da sociedade. Programas sociais amenizam carências, mas não substituem políticas de emprego (que para darem certo dependem de várias condicionantes).

Angelo Passos

É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

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