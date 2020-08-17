Mais endividamento e menos inadimplência no início do semestre em Vitória

Reabertura do comércio no ES: famílias estão consumindo e se endividando novamente Crédito: Fernando Madeira

Endividamento é uma coisa. Inadimplência, outra. O casamento desejável se dá quando o endividamento cresce em níveis prudentes, indicando aumento do uso do crédito para consumir, e a inadimplência diminuiu. Felizmente, o comércio de Vitória registrou este cenário na passagem de junho para julho. Há a sensação de que a economia reage tropegamente, em meio a tantas limitações. A maior delas, sem dúvida, é a queda do nível de renda da população, decorrente do desemprego.

De acordo com pesquisa da Fecomércio-ES, na virada da primeira para a segunda metade do ano, o endividamento das famílias de Vitória atingiu 77,5%, o que corresponde a cerca de 102 mil famílias. Quase 400 mil pessoas. Este patamar é 11,7 pontos percentuais maior em relação ao de 2019. O cartão de crédito é o instrumento utilizado por 76% das famílias endividadas. Liderança disparada.

O dado que não é muito confortável é o grau de endividamento. Em Vitória, parcela de comprometimento da renda mensal com dívidas é, em média, em 29,9%, com obrigações já assumidas para os próximos sete meses. É um terço da renda. Impõe restrições ao consumo. A visão geral é que a maioria dos cidadãos só está comprando o necessário. Comedimento rigoroso.

Uma outra pesquisa, sobre a intenção de consumo das famílias de Vitória, , mostra recuo de junho para julho. Não podia ser diferente. No trimestre terminado em junho, faltou trabalho para 323 milhões de pessoas no país - recorde registrado pelo IBGE. O Espírito Santo acumulou redução de 27 mil postos formais de trabalho no primeiro semestre.

Já a inadimplência no comércio de Vitória começou o segundo semestre em leve queda. Em julho, o índice ficou em 35,1%, apenas 1 ponto percentual menor frente ao mês anterior. Isso corresponde a cerca de 46 mil famílias com pelo menos uma conta ou dívida em atraso. Comparada ao mesmo período do ano passado, a inadimplência caiu 3,9 ponto percentual. Atualmente, o atraso nos pagamentos é de 59 dias, em média.