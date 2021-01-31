Janeiro voou, mas seguimos respirando, e isso é um privilégio

Respirar nos acalma e nos mantém vivos Crédito: jcomp/Freepik

É um clichê e tanto, eu sei, mas vocês viram como o ano começou voando? Piscamos, e janeiro já era. Entre as inacreditáveis idas e vindas da vacina, as más notícias que vêm de longe, o oxigênio que falta, a falta de norte e a própria morte com seus números imensos, vimos o mês passar veloz e furioso como a franquia ligeira dos filmes de ação.

Parece que foi ontem que buscávamos no Google o cardápio para a ceia da virada: um bicho que cisca para a frente, lentilhas da prosperidade, o brinde certo, as esperanças imprudentemente colocadas no ano novo…

De repente, lá se foram 31 dias e respectivas noites, como no romance, em que nos equilibramos entre a esperança de amanhãs melhores e o horror, entre a vontade de dançar, sair, sorrir e a carga dos acontecimentos, entre o balanço dos novos projetos e o peso dos sonhos desfeitos.

Seguimos respirando, felizmente.

Há que se reconhecer o privilégio que atualmente significa respirar. Apesar da pandemia, apesar da política que estimula o sarcasmo e o extermínio no lugar do cuidado, apesar de tudo, há que se reconhecer o privilégio que, atualmente, significa respirar. Há que se reconhecer o privilégio de respirar, apesar das ausências, das estatísticas sentadas no sofá da sala , dos que se foram, da maldade, das durezas, de janeiro ter voado, de tudo.

Respirar é, ao mesmo tempo, básico e complexo, muito real e super simbólico, traqueia, brônquio, pulmão e metafísica a serviço da anatomia, da química e da poesia.

Um adulto parado respira em média 16 vezes por minuto, 23 mil vezes por dia, 250 milhões de vezes ao longo de 30 anos.

Graças à respiração, somos capazes de nutrir as células do corpo, gerar energia e trocar impurezas por ar vital. Respirar alivia as tensões, rejuvenesce a pele, reduz a pressão das artérias, faz um bem danado. Respirar nos acalma e nos mantém vivos.

Ao mesmo tempo, respirar nos permite compreender escolhas, digerir perdas, assimilar desencontros, aquietar o peito. Respirar é o alívio dos prazos de entrega cumpridos, os boletos em dia, o refresco das chuvas de verão, a brisa leve do próprio verão em si. Respirar são as boas companhias a despeito do que falta, os pequenos alentos, o abraço que esperamos dar no fim da pandemia.