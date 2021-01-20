Ansiedade em tempos de pandemia: será que ela vai embora após a vacina?

Evitar pensamentos catastróficos e contar com uma rede de apoio pode ajudar reduzir a ansiedade. Crédito: Shutterstock

Em meio à correria diária e ao estresse constante, a ansiedade é um dos maiores desafios à saúde mental na atualidade e já era uma realidade para muitas pessoas. Porém, as mudanças na rotina e nas formas de se relacionar, tornaram a ansiedade ainda mais intensificada no contexto da pandemia

Claudia Riecken é neurocientista e escritora especializada em superação de estresse pós-traumático. Ela explica que esses estigmas e impressões ligados à questões mentais acontecem porque, como os problemas relacionados a isso não são visíveis, as pessoas tendem a assumir uma postura reducionista ou de dúvida. “Se alguém quebra um braço, é visível , podemos reconhecer a dor, a doença ou o machucado. Mas quando o sofrimento é da alma, os caminhos de reconhecimento e cura são outros”, esclarece.

Para ela, o fato de as pessoas estarem cada vez mais ansiosas está ligado à forma como nos organizamos. “As incertezas já eram grandes antes da pandemia, por conta da mudança que o padrão de comunicação sofreu. Somos uma espécie tecnológica e a mudança promovida pela tecnologia trouxe uma civilização formigueiro, isto é, passamos a nos comunicar por rastros - no ambiente virtual. Isso gera uma crise de identidade, uma insegurança sobre a realidade e nosso lugar no mundo”, explica.

Ela conta que o autocontrole e autoconhecimento nos ajuda a não perder a mão ao tentar nos adequar a esse mundo novo. "É como se todo mundo já tivesse ido e nós tivéssemos, de algum modo, ficado para trás. Queremos ser válidos, amados, significativos, o risco de sermos insignificantes nos gera medo e, então, surge a ansiedade de fazer algo a respeito”, complementa Cláudia.

Para administrar melhor a mente ansiosa, a principal orientação da neurocientista é manter o contato com a realidade, além de praticar o autoamor. “Interrompa pensamentos catastróficos e tome providências lúcidas, como se alimentar bem, tomar sol e manter práticas de bem-estar”, recomenda.

"É preciso manter o contato com a realidade, além de praticar o autoamor. Interrompa pensamentos catastróficos e tome providências lúcidas" Claudia Riecken - Neurocientista

É importante não ficar em “piloto automático” e se atentar ao próprio comportamento e ações. "A fisiologia - funcionamento normal do corpo - vem do seu pensamento. Então busque rede de apoio e também interrompa flashbacks emocionais (quando somamos inseguranças atuais com antigas da nossa infância), eles fazem com que você sinta medo até quando não está em perigo”, acrescenta.

Ansiedade e pandemia

A psicóloga Edla Zager, especialista em terapia comportamental, explica que, em primeira instância, a ansiedade tem papel de proteção, pois sem ela não seria possível prevenir adversidades. Sendo assim, em alguma intensidade, todos nós já vivenciamos esse sentimento. “Porém, a ansiedade pode se tornar patológica, configurando-se um transtorno mental que traz consigo prejuízos significativos para a saúde e qualidade de vida”.

A pandemia aparece como um momento muito propício para o desenvolvimento da ansiedade. A chegada da vacina renova as esperanças, mas ainda não dispensa os outros cuidados e, por enquanto, muda pouco a rotina que está sendo vivenciada há quase um ano.

"Embora a chegada da vacina tenha proporcionado alívio, ela também pode favorecer vivências ansiosas" Edla Zager - Psicóloga

Aspectos próprios da pandemia como a privação do contato social, limitação do direito de ir e vir, restrição de acesso a atividades prazerosas, possibilidade de morte ou perda de alguém próximo, associados ao impacto econômico e maximização do desemprego colaboram para um cenário muito instável. Segundo Edla, estes fatores impulsionam sintomas ansiosos. “Embora a chegada da vacina tenha proporcionado alívio, ela também pode favorecer vivências ansiosas, pois há muitos questionamentos sobre a eficácia dela e também a limitação ao acesso”, diz a psicóloga.

Cuidar da saúde mental também é uma estratégia de proteção contra a Covid-19, tão importante quanto manter o distanciamento social e hábitos de higiene. “Nas possibilidades de cada um, o equilíbrio emocional é um grande aliado para enfrentar situações adversas inerentes a pandemia. Apesar de necessário, manter esse equilíbrio, não é tão simples quanto parece, especialmente no cenário atual. Por isso, contar com suporte de um psicólogo, em muitos casos, é indispensável”, salienta.

Como lidar com a ansiedade

A psicóloga especialista em desenvolvimento adulto e felicidade, Angelita Scardua, dá dicas de como minimizar os impactos da ansiedade. Crédito: Guilherme Ferrari

A psicóloga Angelita Scardua, mestre e doutora especializada em Desenvolvimento de Adultos, na experiência de Felicidade e nos estudos da Psicologia Social, afirma que o mais importante para lidar com a ansiedade e não permitir que ela atrapalhe a rotina é abrir mão do controle. “Aceitar que nós não temos controle sobre a maioria das coisas da vida. A expectativa de que é possível planejar e conduzir as coisas é uma das principais causas da ansiedade”, destaca.

De acordo com a especialista, a única coisa sobre a qual temos controle é como iremos lidar com os acontecimentos. E ter controle sobre a própria vida tem a ver com ser capaz de reconhecer os recursos disponíveis - mentais, materiais e físicos - e saber o que pode ser feito com eles. “Com isso em mente, existem duas possibilidades: assumir uma postura de quem não tem recursos para enfrentar o que está acontecendo, se colocar como um coitado, e esse caminho, geralmente, aumenta a ansiedade; ou definir o que pode ser feito para minimizar os impactos negativos e aproveitar as possibilidades que isso me oferece.”

Além disso, atividades práticas, como exercícios físicos regulares, também colaboram para uma maior estabilidade emocional. Isso porque a ansiedade está muito ligada ao estresse, quanto mais estressante for a rotina, maior a chance de a pessoa viver ansiosa. “Praticar atividades físicas é uma maneira de equilibrar nosso sistema endócrino - muito relacionado à regulação das nossas emoções, já que elas são coordenadas pela produção hormonal”, explica Angelita.

E não precisa, necessariamente, fazer academia. "Caminhar com frequência, subir escadas, aulas de dança ou ioga, já são suficientes desde que a prática seja regular”, complementa.

10 dicas para uma vida mais leve

A especialista definiu uma série de hábitos que podem colaborar com a redução da ansiedade e a auxiliar na busca por uma vida mais tranquila.