Produção de petróleo cresce e arrecadação com royalties dispara no ES

A produção de petróleo no Espírito Santo, que começou o ano devagar, teve uma boa recuperação no segundo semestre de 2025. Em setembro, a média diária alcançou 195 mil barris, um aumento de 54,7% em relação ao registrado no primeiro semestre, que ficou em 126 mil barris por dia. A expansão foi puxada pelo campo de Jubarte, no Litoral Sul do Espírito Santo, que, no final de 2024, recebeu a nova plataforma da Petrobras, Maria Quitéria. Jubarte é o campo de maior produção da história do petróleo capixaba e um dos mais produtivos da Petrobras. Os dados são do Núcleo de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Derivados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).