Produção de petróleo cresce e arrecadação com royalties dispara no ES

A produção de petróleo no Espírito Santo, que começou o ano devagar, teve uma boa recuperação no segundo semestre de 2025. Em setembro, a média diária alcançou 195 mil barris, um aumento de 54,7% em relação ao registrado no primeiro semestre, que ficou em 126 mil barris por dia. A expansão foi puxada pelo campo de Jubarte, no Litoral Sul do Espírito Santo, que, no final de 2024, recebeu a nova plataforma da Petrobras, Maria Quitéria. Jubarte é o campo de maior produção da história do petróleo capixaba e um dos mais produtivos da Petrobras. Os dados são do Núcleo de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Derivados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
Com esse desempenho, a projeção para a próxima arrecadação trimestral de Participação Especial (prevista para a segunda quinzena de novembro) foi revista para cerca de R$ 280 milhões, valor R$ 147 milhões acima do repasse anterior, pago em agosto. Um crescimento de 110%. A estimativa de arrecadação com rendas de petróleo, para 2025, feita pela Secretaria da Fazenda foi elevada de R$ 1,2 bilhão para R$ 1,4 bilhão.
Para 2026, a produção de óleo deve seguir em expansão. A Petrobras está fazendo novas interligações de poços utilizando as plataformas já em operação no Campo de Jubarte e a Prio vai começar a extrair petróleo em Wahoo, no extremo Sul do mar capixaba. A Petrobras estima um incremento de 60 mil barris/dia e a Prio deve colocar mais 40 mil diários na produção capixaba.
