O show do Guns N' Roses, a reforma tributária e o Turismo no ES

Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses, banda que vai se apresentar no Kleber Andrade em abril de 2026. Crédito: Folhapress

Iniciada na segunda-feira, 1º de dezembro, a venda de ingressos para o show do Guns N' Roses, no dia 12 de abril de 2026, no Estádio Kleber Andrade, é um bom exemplo do potencial do Espírito Santo no negócio Turismo. Em 48 horas, praticamente todos os cerca de 35 mil ingressos colocados à disposição foram comercializados, isso em um cenário em que os tíquetes variam entre R$ 380 e R$ 1,8 mil. Ou seja, está sobrando apetite, mesmo nesses níveis de preço.

Os compradores são de 25 dos 27 estados do país. Apenas Acre e Tocantins não terão representantes na apresentação da banda norte-americana. Pela estimativa dos organizadores, serão pelo menos 10 mil turistas de fora do Espírito Santo.

"A gente esperava um bom volume de compradores de fora, mas fomos positivamente surpreendidos. Teremos gente de praticamente todo o Brasil aqui. Mostra que é muito possível fazer esse tipo de evento no Espírito Santo. Temos uma boa localização, um bom aeroporto e os espaços adequados estão recebendo investimentos. Veja que o show será no domingo, muita gente vai chegar aqui na sexta, movimentando restaurantes, hotéis, o comércio e uma série de outros negócios. O consumo, do capixaba e do visitante, que poderia se dar em vários lugares, vai se dar aqui. É muito importante para a economia, temos que potencializar", comemorou Frederico Rezende, CEO da Fatto Entreter, responsável pela organização do show em Cariacica.

Todo este bom resultado mostra que a estratégia de trazer mais turistas para o Espírito Santo, seja para passear ou para eventos, está correta. Que o Turismo é um bom negócio, todos sabemos, afinal, os exemplos são muitos, mas, com a reforma tributária, trata-se de algo que passará a ser muito mais observado no Brasil. O novo sistema passará a cobrar o imposto no destino, não mais na origem, portanto, grandes consumidores serão também grandes arrecadadores. O Turismo é uma ferramenta poderosa de consumo. Por isso, estruturas como o Kleber Andrade e o novo Pavilhão de Carapina, que terá suas obras iniciadas, são fundamentais e precisam ter a sua utilização potencializada. Outra questão relevante: o projeto da volta dos cruzeiros marítimos sair do papel.

