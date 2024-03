ES Gás fecha acordo de fornecimento com a Marcopolo, em São Mateus

A ES Gás fechou um contrato de fornecimento de gás natural com a Marcopolo. A fábrica de São Mateus, no Norte do Estado, receberá, a partir de março, 1,5 mil m³/dia do combustível, podendo chegar a 2 mil m³ diariamente. Um gasoduto de dez quilômetros está sendo construído pela distribuidora só para dar conta do novo contrato. A nova operação, confirmada na segunda-feira (26), faz parte do plano da ES Gás que visa ampliar e diversificar os contratos com indústrias. O setor é responsável pela maior parte do consumo.