Sol ou chuva? Veja como fica o tempo no ES nesta segunda-feira (4)

Em relação à última semana, as temperaturas podem ficar um pouco mais altas em algumas regiões capixabas

Enquanto alguns capixabas vão precisar de roupas mais leves, outros vão precisar separar as roupas de frio para sair de casa nesta segunda-feira (4). Os guarda-chuvas, por sua vez, não devem ter trabalho neste início de semana. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira vai ser de tempo estável, com sol e poucas nuvens em todo o Espírito Santo , que não tem previsão de chuva. >

Em relação à última semana, as temperaturas devem ficar um pouco mais altas em algumas regiões. Já segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não exitem alertas de chuva ou de ventos fortes para o Estado no início da semana.>

Veja as temperaturas

Na Grande Vitória , os termômetros devem variar de 19 °C a 28 °C, sem previsão de chuva, bem como na Região Sul do Estado , onde a temperatura mínima prevista é de 11 °C e a máxima é de 27 °C.>

Na Região Serrana do Espírito Santo, o frio pode dar as caras nas áreas mais altas, com a previsão de 10 °C de mínima e máxima de 26 °C. Nas áreas menos elevadas das montanhas capixabas, mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.>