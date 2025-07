Meio ambiente

BNDES vai dar apoio milionário a projetos de preservação da Mata Atlântica no ES

Iniciativas precisam ser implementadas em seis municípios do Norte do Espírito Santo e nove do sul da Bahia; inscrições estão abertas até o dia 29 de agosto

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 15 de julho de 2025 às 13:55

O edital vai contemplar 14 projetos situados em 6 municípios do Espírito Santo e em 9 da Bahia Crédito: Divulgação: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

Projetos de restauração e formação de corredores ecológicos da Mata Atlântica podem se inscrever na chamada pública Floresta Viva – Conectando Paisagens, do Banco Nacional de Desenvolvimento Social em parceria com a Inovaland, que vai destinar mais de R$ 8,8 milhões entre os programas selecionados. O edital contempla as cidades de Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares, São Mateus, Pedro Canário e Sooretama, no norte do Espírito Santo, e nove municípios do Sul da Bahia. Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 29 de agosto. >

O edital foi lançado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e se insere na iniciativa Floresta Viva, que investe na restauração ecológica e preservação da biodiversidade brasileira. A seleção também será conduzida e operada pela instituição, que é responsável pela gestão do programa.>

A expectativa é que 14 projetos sejam selecionados, sendo dez de estágio 1, voltados às ações de restauração em pequena escala e fortalecimento de pequenas organizações locais; e quatro de estágio 2, para iniciativas de restauração em maior escala. Os programas de estágio 1 poderão receber até R$ 200 mil para restauração em pelo menos 5 hectares em um prazo de até 12 meses. >

Os projetos no estágio 2 deverão planejar ações de restauração em áreas de no mínimo 50 hectares, além de ações de fortalecimento das cadeias produtivas associadas à restauração com duração mínima de 24 meses e máxima de 48 meses. As instituições aprovadas para receber apoio a projetos de estágio 1 não poderão ser novamente apoiadas na mesma modalidade.>

>

As propostas serão avaliadas por critérios de capacidade técnica e organizacional das lideranças e das equipes, as atividades técnicas propostas de restauração ecológica, a importância ecológica da restauração na região, a eficiência na alocação de recursos e adequação dos custos apresentados às metas de restauração propostas, entre outros.>

Além disso, outro requisito é que o projeto precisa estar situado e ser implementado nos seguintes municípios:

Espírito Santo: Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares, São Mateus, Pedro Canário e Sooretama.

Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares, São Mateus, Pedro Canário e Sooretama. Bahia: Alcobaça, Caravelas, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda e Itamaraju >

As instituições aprovadas para receber apoio a projetos de estágio 1 na primeira janela não poderão concorrer na mesma modalidade. >

