Tragédia de Mariana: como nascentes estão sendo recuperadas no ES

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 08:55
Reflorestar 50 mil hectares de floresta e recuperar 5 mil nascentes. Essas são algumas das metas estabelecidas no Acordo de Mariana para a Samarco cumprir como parte das ações de recuperação ambiental após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), há 10 anos. A tragédia provocou a morte de 19 pessoas e despejou 40 bilhões de litros de rejeitos de minério ao longo do Rio Doce até a foz, no Espírito Santo.
Até junho de 2025, sexto mês do Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce, 41,5 mil hectares de mata e 3,7 mil nascentes estavam cercadas. A convite da Samarco, a reportagem de A Gazeta foi até as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo conhecer como a mineradora tem desenvolvido os trabalhos de recuperação ambiental.
Boa parte do trabalho ocorre em Colatina, no Noroeste, onde há 1,7 mil hectares em restauração florestal, distribuídos em 175 propriedades parceiras, e 439 nascentes em processo de recuperação. A ideia é que o plantio de espécies florestais nativas e a instalação de sistemas de conservação do solo e água em áreas produtivas, como lavouras e pastagem, aumentem a infiltração de água no solo e diminua os processos erosivos.
Segundo o especialista de Meio Ambiente da Samarco, Rogério Fonseca, a iniciativa contribui para o aumento da quantidade e qualidade da água nos rios.
"É um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Federal de Viçosa, que visa a identificar as áreas prioritárias para a conservação e implementação de mata nas áreas de produção de água e área de preservação permanente. Esse estudo identificou algumas áreas, especialmente, no médio Rio Doce, mas também ao longo de toda a bacia, que fossem propícias para ter esse tipo de trabalho de engajamento com o produtor rural para implantação do programa", explica.
O programa de recuperação começou em 2017, antes da assinatura do acordo, e deve ser concluído em 2030.
A mineradora ainda acompanha alguns produtores que tiveram a produção impactada pelo derramamento de lama. É o caso do produtor de cacau e cachaça Adão Cellia, que teve a propriedade atingida, e a captação de água para irrigação prejudicada.
"Eu coloquei as demandas e necessidades, o que eu sonhava e o que eu queria realizar na fazenda. Em cima disso, eles (técnicos) foram desenvolvendo os projetos, tanto na pecuária, na cana e no cacau. Com esse apoio, eu também me entusiasmei em investir, em passar também a fazer investimentos maiores", relembra ele, cujas fazenda fica em Linhares, no Norte capixaba.
Dos 11 municípios atingidos pela lama, cinco decidiram não aderir ao Acordo de Mariana (Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Sooretama), na expectativa de a Justiça inglesa conceder valor indenizatório superior ao cordado com a mineradora no ano passado.
As cidades, no entanto, não deixarão de receber ações de reparação e as vítimas dessas localidades não ficarão sem indenização, de acordo com a diretora de Sustentabilidade da Samarco, Rosane Santos.
"As obrigações de fazer da Samarco são basicamente quatro: concluir os reassentamentos no município de Mariana, o reassentamento de Novo Bento e Paracatu; concluir o programa de indenização, e nós temos sete portas indenizatórias; fazer a transição da Fundação Renova para a Samarco; e concluir o Programa de Recuperação Ambiental", detalha.
Com a implementação do Acordo de Mariana, foram incluídas novas modalidades indenizatórias, como o Programa Indenizatório Defintivo (PID), que foi reaberto para inscrição até setembro, e o Sistema Para Agricultores Familiares e Pescadores Profissionais (Agro-Pesca), para reparação integral e definitiva.
O PID garante pagamento de R$ 35 mil por pessoa física ou jurídica elegível, enquanto o Sistema Agro-Pesca destina R$ 95 mil aos agricultores familiares e pescadores profissionais elegíveis.
A Samarco já destinou R$ 10 bilhões às ações de indenização individual e auxílios financeiros, à recuperação ambiental, ao repasse de recursos aos poderes públicos federal, estadual e municipal e à reconstrução dos reassentamentos de Novo Bento Rodrigues, concluídos recentemente.
No ano passado, a Samarco retomou 60% das operações. A meta é recuperar 100% da capacidade produtiva até 2028, com um investimento de R$ 13 bilhões em Anchieta.
Acordo de Mariana
O Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce foi homologado em 6 de novembro de 2024 e prevê todas as responsabilidades que ficam a cargo dos governos federal, estadual (Espírito Santo e Minas Gerais) e municipais, além dos que foram assumidos pela Samarco.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o