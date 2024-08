Tempo no ES

Semana deve começar com chuvas em algumas cidades do ES; confira

Apesar de chover em alguns municípios do Litoral Norte, tempo deve ficar aberto em boa parte do Estado; veja previsão do tempo

2 min de leitura min de leitura

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Depois de o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um aviso de perigo potencial - que venceu às 10h de domingo (4) - a semana deve começar com chuva em algumas regiões, sol em outras, mas sem aviso de risco climático no Espírito Santo. No Centro Virtual de Aviso de Eventos Meteorológicos Severos para o Sul da América do Sul (Alert-AS) do Inmet, nenhum alerta estava ativo para o Estado.

A chuva que começou no sábado e voltou neste domingo deve continuar em algumas regiões. Segundo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), na segunda-feira (5), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida no Litoral Norte na madrugada e manhã, mas com tendência de tempo aberto nos demais horários.

Na Região Norte e em parte da Região Noroeste, a previsão é de chuvas rápidas ao longo do dia. Nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória, não há previsão de chuvas. As temperaturas devem subir ligeiramente no Estado com ventos de intensidade moderada pelo litoral, com possibilidade de rajadas no litoral sul.

Veja Também Quem foi Expedito Garcia, que dá nome à principal avenida de Cariacica

Previsão do tempo detalhada

Previsão do tempo para segunda-feira (5). (Incaper)

Na Grande Vitória, nesta segunda (5), a previsão são de poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. A mesma previsão na Região Sul: poucas nuvens, sem expectativa de chuva e vento moderado no litoral. Lá, há a possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 14 °C e 25 °C.

Poucas nuvens sem expectativa de chuva também na Região Serrana. A previsão é que nas áreas menos elevadas a temperatura fique entre 17 °C e 28 °C e nas áreas altas de 12 °C a 26 °C.

Na Região Norte, sol com previsão de chuva rápida em alguns trechos. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Na Região Noroeste, sol com previsão de chuva rápida nos trechos norte e oeste. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, temperaturas entre 21 °C e 29 °C.

Já na Região Nordeste a previsão é que até caia uma chuva rápida na madrugada e manhã, mas o tempo deve ficar aberto no resto do dia com vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta