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Calor sem fim

Quando vai chover no ES? O que diz a previsão de meteorologistas

Com dias cada vez mais quentes, capixabas e moradores do Estado se perguntam quando haverá uma trégua; A Gazeta ouviu especialistas e adiantamos: a resposta deles não é nada boa

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 16:35

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

12 fev 2025 às 16:35
Praia de Manguinhos, na Serra
Para amenizar o calor intenso, ir à praia é a opção encontrada por muitos que buscam por um alívio Crédito: Fernando Madeira
Os capixabas que estão esperando a chegada da chuva podem aguardar sentados, pois ela vai demorar. Conforme o Climatempo, pelo menos até o dia 25 de fevereiro não há previsão de frente fria e será baixa a presença de ventos pelas cidades. O calor excessivo se dá pela presença de um forte sistema de alta pressão atmosférica sobre a região Sudeste, que causa a onda de calor iniciada nesta quarta-feira (12).
Até podem ocorrer algumas pancadas esporádicas, mas serão bem rápidas e em poucas regiões. A tendência, de acordo com a empresa de meteorologia, é de dias sem aquele "ventinho fresco", com ar parado, que contribui para o aumento da sensação de calor.
A quentura para os capixabas pode permanecer até por mais tempo do que no Rio de Janeiro, onde existe a previsão dos termômetros atingirem a casa dos 40 °C até o fim de semana.
Isso porque, pelas análises dos meteorologistas do Climatempo, há uma previsão de frente fria para o estado fluminense após o dia 25 deste mês, porém é algo que consideram ainda incerto.
Quando vai chover no ES? O que diz a previsão de meteorologistas

Cenário difícil

Se para o Rio de Janeiro a chegada da precipitação é indefinida mesmo com a previsão, pela consideração dos climatologistas, a vinda de chuva para o território capixaba é ainda mais difícil.
Sensação térmica, calor, temperatura
Com o sol sem dar trégua, a hidratação é fundamental neste momento de "onda de calor" Crédito: Freepik
A meteorologista Aline Tochio, explicou em publicação no site do Climatempo, que o sistema de alta pressão atmosférica deve até enfraquecer por volta do dia 20 ou 21 de fevereiro.
"Mesmo assim, a chance de passagem de uma frente fria pela costa do Rio de Janeiro com força para realmente mudar o tempo é baixa. Em outras palavras, o que se pode dizer, é que a chance de voltar a chover com frequência no estado do Rio de Janeiro e também no Espírito Santo, que está na mesma situação do Rio, vai permanecer baixa pelo menos até o dia 24 ou 25 de fevereiro”, salientou Tochio. 
"A chance de chuva para os capixabas é tão ou mais baixa do que no Rio de Janeiro"
Climatempo - Empresa de climatologia e metereologia
As análises são baseadas nos resultados das simulações dos modelos atmosféricos ECMWF (europeu) e GFS (norte-americano). "Estão indicando uma frente fria passando pela costa do Rio de Janeiro por volta do dia 22 de fevereiro. Só que mesmo com esta possibilidade, por enquanto, ainda temos muitas dúvidas sobre a chuva que essa frente fria poderia causar no estado do Rio de Janeiro” frisou a meteorologista. 

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