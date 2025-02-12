Para amenizar o calor intenso, ir à praia é a opção encontrada por muitos que buscam por um alívio Crédito: Fernando Madeira

Os capixabas que estão esperando a chegada da chuva podem aguardar sentados, pois ela vai demorar. Conforme o Climatempo, pelo menos até o dia 25 de fevereiro não há previsão de frente fria e será baixa a presença de ventos pelas cidades. O calor excessivo se dá pela presença de um forte sistema de alta pressão atmosférica sobre a região Sudeste, que causa a onda de calor iniciada nesta quarta-feira (12).

Até podem ocorrer algumas pancadas esporádicas, mas serão bem rápidas e em poucas regiões. A tendência, de acordo com a empresa de meteorologia, é de dias sem aquele "ventinho fresco", com ar parado, que contribui para o aumento da sensação de calor.

A quentura para os capixabas pode permanecer até por mais tempo do que no Rio de Janeiro, onde existe a previsão dos termômetros atingirem a casa dos 40 °C até o fim de semana.

Isso porque, pelas análises dos meteorologistas do Climatempo, há uma previsão de frente fria para o estado fluminense após o dia 25 deste mês, porém é algo que consideram ainda incerto.

Your browser does not support the audio element. Quando vai chover no ES? O que diz a previsão de meteorologistas

Cenário difícil

Se para o Rio de Janeiro a chegada da precipitação é indefinida mesmo com a previsão, pela consideração dos climatologistas, a vinda de chuva para o território capixaba é ainda mais difícil.

Com o sol sem dar trégua, a hidratação é fundamental neste momento de "onda de calor" Crédito: Freepik

A meteorologista Aline Tochio, explicou em publicação no site do Climatempo, que o sistema de alta pressão atmosférica deve até enfraquecer por volta do dia 20 ou 21 de fevereiro.

"Mesmo assim, a chance de passagem de uma frente fria pela costa do Rio de Janeiro com força para realmente mudar o tempo é baixa. Em outras palavras, o que se pode dizer, é que a chance de voltar a chover com frequência no estado do Rio de Janeiro e também no Espírito Santo, que está na mesma situação do Rio, vai permanecer baixa pelo menos até o dia 24 ou 25 de fevereiro”, salientou Tochio.

"A chance de chuva para os capixabas é tão ou mais baixa do que no Rio de Janeiro" Climatempo - Empresa de climatologia e metereologia