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Joana D'arc

Homem espanca grávida de 5 meses e pula do 3° andar para tentar fugir em Vitória

A vítima foi agredida pelo ex-companheiro quando tentava conversar com ele sobre a gestação da filha; caso ocorreu nessa terça e o suspeito foi preso em flagrante

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2025 às 15:37
Grávida é espancada por ex-companheiro
A mulher grávida fiou com marcas das agressões cometidas pelo ex-companheiro Crédito: Fabrício Christ
Uma mulher, de 30 anos, grávida de cinco meses, foi agredida pelo ex-companheiro, um ajudante de pedreiro, de 24 anos, na tarde dessa terça-feira (11), no bairro Joana D’Arc, Vitória. As agressões aconteceram na frente do filho do casal, uma criança de apenas três anos.
A vítima contou ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que o suspeito pediu um almoço e que entregasse na casa dela. Nesse momento, ela tentou conversar com ele.
“Falei ‘senta e almoça que quero conversar com você sobre a criança que vai nascer’. Ele disse que não queria conversa. Eu falei ‘você vai conversar por bem ou por mal’. Ele começou a me xingar, gritou na minha frente e falou que o problema não era dinheiro. Quem me conhece sabe que sou trabalhadora, corro atrás das minhas coisas”, relatou a vítima.
Foi quando o ajudante de pedreiro passou a agredir a grávida.
“Eu revidei, dei um soco no rosto dele e ele me deu um soco. Quando tentei sair, ele me pegou de novo, apertou minha barriga. Ele queria matar a criança”, disse a grávida.
Homem espanca grávida de 5 meses e pula do 3º andar para tentar fugir em Vitória
"Eu falava ‘para, está machucando minha barriga, machucando a menina’. Foi quando chutei as partes íntimas dele e consegui correr"
Vítima - X
As agressões só pararam quando vizinhos ouviram a confusão e ameaçaram chamar a polícia.
O homem entrou em desespero, pulou do terceiro andar da casa da vítima e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. Como se feriu na queda, ele foi levado para um hospital.
A grávida registrou a ocorrência e solicitou uma medida protetiva. Como a gestação é de alto risco, a preocupação agora é com a saúde do bebê.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificado na Lei Maria da Penha e, assim que receber alta médica, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
* Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta.

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