Dupla é presa com 18 mil litros de gasolina, diesel e álcool em Cariacica

Dois homens foram presos em um galpão no bairro Jardim América, em Cariacica , suspeitos de furtar e armazenar de forma imprópria diferentes tipos de combustíveis que acabavam sendo vendidos de forma irregular. As prisões em flagrante aconteceram na terça-feira (11), quando policiais estiveram no local usado no esquema criminoso e apreenderam cerca de 18 mil litros de gasolina, diesel e álcool. Os detidos são o motorista de um caminhão e o funcionário que estava no galpão. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Segundo a Polícia Civil , antes do abastecimento de postos de combustíveis, parte do material era desviado e levado ao galpão. Na última ocasião antes das prisões, o motorista do caminhão havia deixado 150 litros de gasolina, segundo ele mesmo relatou aos policiais. A Polícia Civil flagrou a saída do caminhão do galpão. A investigação começou após uma denúncia anônima de uma pessoa que relatou forte odor do combustível.

Dupla é presa por furto e polícia apreende 18 mil litros de combustíveis em Cariacica Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Após a denúncia, os policiais começaram a monitorar o galpão, até flagrarem a movimentação suspeita. Além do motorista do caminhão, um funcionário que estava no galpão no momento da operação também foi detido. No caminhão, a polícia contabilizou 15 mil litros de combustíveis. No galpão, havia outros 3 mil litros.

De acordo com o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, os postos de combustíveis são vítimas do esquema criminoso e a Polícia Civil investiga a participação de funcionários dos estabelecimentos. A Polícia Civil suspeita que os combustíveis furtados eram vendidos em galões para pessoas comuns.

A corporação não sabe há quanto tempo o esquema criminoso estava ativo. O dono do galpão não foi encontrado no local. De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a Polícia Civil deve continuar apurando o assunto e ouvindo suspeitos do crime, como o dono do espaço.