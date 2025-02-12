Homens invadem tabacaria, exigem dinheiro e ateiam fogo no local em Vila Velha

Tabacaria incendiada após assalto em, Itapuã, Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Uma tabacaria foi incendiada após um assalto no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite dessa terça-feira (11). De acordo com a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, cinco suspeitos entraram no local, exigiram mercadorias, dinheiro e, antes de fugir, atearam fogo no local.

A ocorrência foi registrada na Avenida Estudante José Júlio de Souza. Após a invasão, os suspeitos também exigiram a destruição das imagens da câmera interna. A Guarda Municipal não soube informar o que foi levado pelos suspeitos.

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, após o acionamento, um homem chegou a ser abordado na areia da praia, mas nada de ilícito foi encontrado e o suspeito liberado. Agentes isolaram a área em apoio ao trabalho do Corpo de Bombeiros.

A corporação foi procurada para mais informações sobre o controle do incêndio. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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