Homens invadem tabacaria, exigem dinheiro e ateiam fogo no local em Vila Velha

Uma tabacaria foi incendiada após um assalto no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite dessa terça-feira (11). De acordo com a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, cinco suspeitos entraram no local, exigiram mercadorias, dinheiro e, antes de fugir, atearam fogo no local.
A ocorrência foi registrada na Avenida Estudante José Júlio de Souza. Após a invasão, os suspeitos também exigiram a destruição das imagens da câmera interna. A Guarda Municipal não soube informar o que foi levado pelos suspeitos.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, após o acionamento, um homem chegou a ser abordado na areia da praia, mas nada de ilícito foi encontrado e o suspeito liberado. Agentes isolaram a área em apoio ao trabalho do Corpo de Bombeiros.
A corporação foi procurada para mais informações sobre o controle do incêndio. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.
Dois incêndios na mesma noite
O incêndio na tabacaria foi o segundo registrado no bairro Itapuã na noite dessa terça-feira (11). Um atendimento já tinha sido feito em um apartamento do Edifício Mediterranean Tower, na Avenida Hugo Musso. Imagens enviadas por leitores mostram o clarão no imóvel causado pelas chamas intensas. Em entrevista ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o advogado Eduardo Thiebaut, proprietário da residência, disse que o fogo teria começado em um aparelho de ar-condicionado.