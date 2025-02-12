Incêndio atinge apartamento no bairro Itapuã em Vila Velha

TV Gazeta, o advogado Eduardo Thiebaut, proprietário da residência, disse que o fogo teria começado em um aparelho de ar-condicionado. Um incêndio atingiu um apartamento no 15º andar do Edifício Mediterranean Tower, na Avenida Hugo Musso, em Itapuã, Vila Velha , na noite de terça-feira (11). Imagens enviadas por leitores mostram o clarão no imóvel causado pelas chamas intensas. Em entrevista ao repórter Daniel Marçal, da, o advogado Eduardo Thiebaut, proprietário da residência, disse que o fogo teria começado em um aparelho de ar-condicionado.

"Pensamos que fosse fumacê. Aí saí de onde estava aquela fumaça preta e vim aqui na frente, mas não vi nada de fumaça do lado de fora (na rua). Fui olhar a air frayer e não era. Aí pensei no que poderia ser?'. Meu vizinho já entrou comigo com extintor. Eu nunca vi um incêndio igual a esse, com aquela fumaça preta vindo, nunca vi. Eu e ele (vizinho) estávamos com medo de abrir e as labaredas virem para cima da gente. Mesmo assim trancamos a respiração e entramos. Quando não dava mais (sem ar), saímos", contou o dono do espaço.

Incêndio atinge apartamento em Itapuã, em Vila Velha.

Para evitar uma tragédia, ele foi rapidamente de porta em porta nos apartamentos dos dois andares acima e abaixo, avisando aos moradores. "Logo quando fui para o corredor, quebrei a caixinha e também acionei o alarme de incêndio", informou.

O fogo chegou a começar a ser controlado, mas as chamas aumentaram novamente e, por volta das 21h40, um novo carro dos bombeiros chegou para reforço. A área em frente ao edifício foi isolada para atendimento da ocorrência.

Caminhão dos Bombeiros chegou por volta das 21h40 com mais água para combater o incêndio em Vila Velha Crédito: Daniel Marçal

Quem acompanhava a situação da rua filmou o Corpo de Bombeiros chegando na rua do prédio. Em nota, a corporação informou que "no local, o morador do apartamento se apresentou à guarnição e indicou o local do incêndio, no 15º andar. A equipe se dirigiu ao referido andar, onde encontrou muita fumaça, que dificultava a visualização. Ao entrar na unidade incendiada, os militares constataram que as chamas se propagaram em alta velocidade, destruindo o apartamento por completo. A guarnição realizou o combate e extinguiu as chamas. Não houve feridos socorridos pelo Corpo de Bombeiros. A síndica do edifício solicitou perícia, e o prazo para conclusão é de 20 dias, prorrogáveis".