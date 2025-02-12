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Leonel Ximenes

A ofensiva do Ministério Público contra os golpes digitais no ES

Apenas em janeiro deste ano, 3.489 vítimas foram registradas no Estado — uma média alarmante de 112 casos por dia

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

12 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagem Edicase Brasil
Os crimes de estelionato e fraudes virtuais seguem crescendo no Espírito Santo  Crédito: Pungu x | Shutterstock
Os crimes de estelionato e fraudes virtuais seguem crescendo no Espírito Santo, afetando milhares de pessoas diariamente. Segundo o Painel de Crimes contra o Patrimônio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), apenas em janeiro deste ano, 3.489 vítimas foram registradas no Estado — uma média alarmante de 112 casos por dia.
A maior parte desses golpes ocorre no ambiente digital, por meio de aplicativos de mensagens, redes sociais e transações on-line.
Diante desse cenário, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) promove, nesta sexta-feira (14), o seminário “Proteção do consumidor no ambiente digital”, com o objetivo de capacitar membros, servidores, estagiários, terceirizados e integrantes do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor.
A iniciativa busca fortalecer a atuação no combate a fraudes e garantir mais segurança para a população.
"Os golpes digitais afetam milhares de capixabas e exigem uma resposta rápida e eficiente das instituições. Nosso objetivo é fortalecer a atuação do Ministério Público e de todos os órgãos de defesa do consumidor para garantir mais segurança à população", destaca o procurador-geral de Justiça, Francisco Berdeal.
O evento contará com a participação de especialistas renomados, que abordarão temas como fraudes virtuais e apostas on-line. Entre os palestrantes confirmados estão Carolina Yumi de Souza, secretária-adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda; Ricardo Magno Teixeira Fonseca, coordenador de Investigações Preliminares e Apurações de Fraudes Virtuais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal; e Fernando Rodrigues Martins, procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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