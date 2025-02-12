A ofensiva do Ministério Público contra os golpes digitais no ES

Os crimes de estelionato e fraudes virtuais seguem crescendo no Espírito Santo, afetando milhares de pessoas diariamente. Segundo o Painel de Crimes contra o Patrimônio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
, apenas em janeiro deste ano, 3.489 vítimas foram registradas no Estado — uma média alarmante de 112 casos por dia.
A maior parte desses golpes ocorre no ambiente digital, por meio de aplicativos de mensagens, redes sociais e transações on-line.
Diante desse cenário, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES)
promove, nesta sexta-feira (14), o seminário “Proteção do consumidor no ambiente digital”, com o objetivo de capacitar membros, servidores, estagiários, terceirizados e integrantes do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor.
A iniciativa busca fortalecer a atuação no combate a fraudes e garantir mais segurança para a população.
"Os golpes digitais afetam milhares de capixabas e exigem uma resposta rápida e eficiente das instituições. Nosso objetivo é fortalecer a atuação do Ministério Público e de todos os órgãos de defesa do consumidor para garantir mais segurança à população", destaca o procurador-geral de Justiça, Francisco Berdeal.
O evento contará com a participação de especialistas renomados, que abordarão temas como fraudes virtuais e apostas on-line. Entre os palestrantes confirmados estão Carolina Yumi de Souza, secretária-adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda; Ricardo Magno Teixeira Fonseca, coordenador de Investigações Preliminares e Apurações de Fraudes Virtuais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal; e Fernando Rodrigues Martins, procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).