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Em Itapuã

Motorista do Transcol morre em acidente entre carro e moto em Vila Velha

Joaquim de Andrade chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 18:23

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

11 fev 2025 às 18:23
Motorista do Transcol morre em acidente entre carro e moto em Vila Velha
Motorista do Transcol morre em acidente entre carro e moto em Vila Velha Crédito: Leitor/A Gazeta
Um motociclista, identificado como Joaquim de Andrade, morreu em um acidente envolvendo um carro e uma moto Honda NXR nesta terça-feira (11), em Itapuã, Vila Velha, município da Região Metropolitana da Grande Vitória. A vítima era motorista do Sistema Transcol. A vítima, que pilotava a motocicleta, chegou a ser atendida pelo Samu antes de ter a morte confirmada.  A dinâmica do acidente não foi informada.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.
Motorista do Transcol morre em acidente entre carro e moto em Vila Velha
Duas ambulâncias do Samu foram deslocadas para a ocorrência em Vila Velha Crédito: Leitor/A Gazeta
A Guarda Municipal de Vila Velha informou que foi acionada, mas quando chegou no local a equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estava atendendo a ocorrência.
Procurado por A Gazeta, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que a empresa responsável pelo coletivo lamenta o acidente e se solidariza com a família da vítima nesse momento difícil.

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