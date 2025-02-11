Motorista do Transcol morre em acidente entre carro e moto em Vila Velha Crédito: Leitor/A Gazeta

Um motociclista, identificado como Joaquim de Andrade, morreu em um acidente envolvendo um carro e uma moto Honda NXR nesta terça-feira (11), em Itapuã, Vila Velha , município da Região Metropolitana da Grande Vitória . A vítima era motorista do Sistema Transcol. A vítima, que pilotava a motocicleta, chegou a ser atendida pelo Samu antes de ter a morte confirmada. A dinâmica do acidente não foi informada.

A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

Duas ambulâncias do Samu foram deslocadas para a ocorrência em Vila Velha Crédito: Leitor/A Gazeta

A Guarda Municipal de Vila Velha informou que foi acionada, mas quando chegou no local a equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estava atendendo a ocorrência.