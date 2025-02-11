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"Insuportável"

Onda de calor atinge o ES e cidades podem registrar temperaturas até 7 °C acima da média

Apenas o extremo Norte do Estado não deve figurar na "onda de calor", mas as temperaturas também subirão; há chance de quebra de recorde em cidades capixabas, podendo se aproximar dos 40 °C

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 15:25

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

11 fev 2025 às 15:25
Futevôlei na Praia de Camburi
Esportes no litoral são práticas comuns nos períodos mais quentes, sendo necessário o uso de protetor e bastante hidratação Crédito: Fernando Madeira
Protetor solar, roupa fresca e muita água. Esses serão os itens ainda mais essenciais para os capixabas a partir desta quarta-feira (12), quando o Espírito Santo será atingido por onda de calor na maior parte do território. Segundo o Climatempo, nos próximos cinco dias, a temperatura pode ficar de 5 a 7 graus acima da média no Sul, Caparaó, Serrana e Grande Vitória. Todas as regiões aparecem na cor vermelha no mapa do Climatempo, representando o calor intenso. 
Já nas demais áreas estaduais, como o extremo Norte, surgem na cor laranja, pois a temperatura também vai aumentar, porém em menor intensidade. Isso porque, conforme a empresa de serviços de meteorologia e climatologia, as cidades em laranja passaram por uma quentura intensa, com aumento de até cinco graus além do habitual para o período.
Em publicação no próprio site, o Climatempo explicou a diferença entre os dois termos.

Onde de calor e calor intenso

É importante destacar que, para determinar uma onda de calor, são necessários 5 dias consecutivos com temperaturas 5 °C acima da média. Com a nova atualização dos modelos, as áreas em vermelho no mapa terão temperaturas entre 5°C e 7°C.

Nas áreas em laranja, o aumento das temperaturas será significativo, mas não atingirá o limiar para ser classificado como onda de calor. Nesses locais, as temperaturas ficarão entre 3°C e 5°C acima da média nos próximos dias, caracterizando um período de calor intenso.

Onda de calor atinge o ES e cidades podem registrar temperaturas até 7 °C acima da média
Outros Estados também vão passar pelo mesmo calorão como: Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Piauí.

Chance de recorde

“Um sol para cada um”. A frase muito usada em tempos quentes pode ser mais presente ainda em 2025. De acordo com o Climatempo, são altas as chances de recordes de calor para o ano de 2025.
Em Vitória, por exemplo, é esperado que já aconteça entre quinta-feira (13) e sexta-feira (14), com previsão de 37 °C. O último recorde registrado na Capital do Espírito Santo foi no dia 21 de janeiro, com 36,2 °C.
A onda de calor vai atingir o Espírito Santo nesta semana.
A onda de calor (em vermelho) vai atingir o Espírito Santo já a partir desta quarta-feira (12) Crédito: Climatempo
Com bastante umidade também presente no país, existem condições para pancadas de chuva mais isoladas, principalmente na região Sudeste e em Goiás ao longo dos próximos dias, devido à combinação de calor e umidade. A maioria parte do sertão e interior do Nordeste deve seguir com tempo mais seco e pouca chuva no leste e sul da Bahia.

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