Onda de calor atinge o ES e cidades podem registrar temperaturas até 7 °C acima da média

Protetor solar, roupa fresca e muita água. Esses serão os itens ainda mais essenciais para os capixabas a partir desta quarta-feira (12), quando o Espírito Santo será atingido por onda de calor na maior parte do território. Segundo o Climatempo, nos próximos cinco dias, a temperatura pode ficar de 5 a 7 graus acima da média no Sul, Caparaó, Serrana e Grande Vitória. Todas as regiões aparecem na cor vermelha no mapa do Climatempo, representando o calor intenso.
Já nas demais áreas estaduais, como o extremo Norte, surgem na cor laranja, pois a temperatura também vai aumentar, porém em menor intensidade. Isso porque, conforme a empresa de serviços de meteorologia e climatologia, as cidades em laranja passaram por uma quentura intensa, com aumento de até cinco graus além do habitual para o período.
Em publicação no próprio site, o Climatempo explicou a diferença entre os dois termos.
Outros Estados também vão passar pelo mesmo calorão como: Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Piauí.
“Um sol para cada um”. A frase muito usada em tempos quentes pode ser mais presente ainda em 2025. De acordo com o Climatempo, são altas as chances de recordes de calor para o ano de 2025.
Em Vitória, por exemplo, é esperado que já aconteça entre quinta-feira (13) e sexta-feira (14), com previsão de 37 °C. O último recorde registrado na Capital do Espírito Santo foi no dia 21 de janeiro, com 36,2 °C.
Com bastante umidade também presente no país, existem condições para pancadas de chuva mais isoladas, principalmente na região Sudeste e em Goiás ao longo dos próximos dias, devido à combinação de calor e umidade. A maioria parte do sertão e interior do Nordeste deve seguir com tempo mais seco e pouca chuva no leste e sul da Bahia.