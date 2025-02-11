Onda de calor atinge o ES e cidades podem registrar temperaturas até 7 °C acima da média

É importante destacar que, para determinar uma onda de calor, são necessários 5 dias consecutivos com temperaturas 5 °C acima da média. Com a nova atualização dos modelos, as áreas em vermelho no mapa terão temperaturas entre 5°C e 7°C.

Nas áreas em laranja, o aumento das temperaturas será significativo, mas não atingirá o limiar para ser classificado como onda de calor. Nesses locais, as temperaturas ficarão entre 3°C e 5°C acima da média nos próximos dias, caracterizando um período de calor intenso.

