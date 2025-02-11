Por que a arte é essencial na educação básica?

O que é arte? Uma pintura repleta de cores e texturas? Uma escultura em madeira, pedra ou aço? Um prédio histórico com colunas, arcos e cúpulas? Instrumentos musicais entoando uma sinfonia em uma orquestra? Uma fotografia com jogo de luzes e sombras? Palavras reunidas e organizadas que formam um poema ou um livro? Os movimentos de braços, pernas e corpos ao som de melodias?

Para os filósofos da antiguidade, a arte imita o que já é preexistente na natureza, mas também representa o irracional, o impossível e tudo aquilo que pode habitar e caber na mente humana.

Ao longo de milhares de anos, diversas civilizações expressaram seus costumes, suas crenças e suas emoções por meio de representações artísticas. Estudar arte, portanto, também é conhecer a história de antepassados e entender como eles viviam e interagiam entre si.

O ensino da arte nas escolas de educação básica, entretanto, vai muito além de um momento de fazer artístico, descompressão ou até de recreação para os alunos desenharem, criarem esculturas, comporem músicas, escreverem poemas e participarem de peças de teatro. Ultrapassa também a identificação das características, dos autores e dos períodos históricos de cada quadro, escultura, construção histórica ou canção.

Esse tipo de aprendizagem proporciona uma série de benefícios para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional como um todo dos estudantes. A arte estimula a criatividade, a imaginação, a capacidade de interpretação e expressão, e os sensos crítico e estético. Os alunos trabalham a habilidade de compreender como as criações artísticas podem manifestar questões sociais, culturais, históricas e políticas, além de expressar emoções e sentimentos.