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Brasil

6 grandes tendências da educação em 2025

Novas tecnologias e mudanças sociais impulsionam práticas pedagógicas que prometem transformar a vivência em sala de aula
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

09 jan 2025 às 18:20

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 18:20

Mudanças sociais e tecnológicas alteram o sistema de ensino (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Mudanças sociais e tecnológicas alteram o sistema de ensino Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
O sistema de educação está passando por constantes mudanças, impulsionadas pelas novas tecnologias e a sociedade. Esse contexto tem alterado as práticas pedagógicas e a forma como os estudantes aprendem. Pensando nisso, Christine Lourenço, diretora pedagógica do Grupo Salta (grupo de educação básica), destaca as tendências pedagógicas mais promissoras para 2025, que prometem transformar a vivência em sala de aula. Confira!

1. Uso de tecnologia e inteligência artificial nas escolas

A tecnologia, especialmente a Inteligência Artificial (IA) , está impactando a educação de maneira significativa, e 2025 promete aprofundar essa transformação. Dessa forma, a inteligência artificial tende a se consolidar como uma parceira indispensável das escolas. Desde o seu uso para atuar como assistente virtual até a elaboração de relatórios detalhados de desempenho, a IA auxilia professores e gestores no planejamento de estratégias pedagógicas mais eficazes. 
Além disso, práticas como realidade aumentada e laboratórios maker integrados à rotina escolar podem proporcionar experiências imersivas e inovadoras. Essa abordagem transforma o papel do professor, que assume a função de facilitador e mentor no processo de ensino.

2. Aprendizado personalizado

O foco na individualização do ensino, que adapta currículos e métodos ao perfil de cada estudante, continua a ser uma prioridade em 2025. O objetivo é criar ambientes inclusivos e focados em potencializar o desempenho individual. Nesse cenário, a tecnologia direcionada para análises detalhadas de dados é uma grande aliada, garantindo que as necessidades de cada aluno sejam mapeadas e atendidas de forma assertiva, promovendo um engajamento genuíno.

3. Avaliação contínua e foco em competências

Há algum tempo, o modelo tradicional de avaliação, baseado apenas em provas e notas, vem sendo repensado pelas escolas, abrindo espaço para avaliações formativas e contínuas. Esses tipos de avaliação priorizam, principalmente, o desenvolvimento de competências que vão além do desempenho acadêmico, como resolução de problemas, pensamento crítico e colaboração. 
A tendência é que as escolas invistam em métodos que não apenas mensurem o resultado acadêmico final do aluno, mas que também façam checkpoints contínuos para garantir a aprendizagem de habilidades essenciais para um cidadão funcional, promovendo reflexões constantes, ajustes e feedbacks ao longo do processo de ensino-aprendizagem.
Treinamento contínuo com os professores garante um ensino de excelência e integração dos alunos (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
Treinamento contínuo com os professores garante um ensino de excelência e integração dos alunos Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

4. Educação inclusiva e diversidade

Em 2025, a inclusão ganha ainda mais força com a crescente de diagnósticos de necessidades educacionais não convencionais. Práticas como planos educacionais individualizados (PEIs) e atividades personalizadas para alunos superdotados ou com altas habilidades mostram um compromisso com a equidade. Além disso, treinamentos contínuos para os professores é fundamental para garantir o ensino de excelência em diferentes cenários e a integração de todos os alunos.

5. Aprendizagem baseada em projetos

O aprendizado por meio de projetos vem se consolidando como uma das metodologias mais eficazes para engajar os alunos e desenvolver habilidades fundamentais para além dos muros da escola. Em 2025, essa abordagem estará ainda mais presente, conectando teoria e prática em atividades que incentivam os estudantes a resolverem problemas complexos por meio de soluções criativas. Esse método promove não apenas a retenção de conteúdo, mas também competências como trabalho em equipe, liderança e autonomia.

6. Programas de educação socioemocional

O bem-estar emocional e psicológico dos alunos também pode — e deve — ser trabalhado na escola. Afinal, um aluno é um indivíduo integral. Por isso, iniciativas e programas estruturados de educação socioemocional se consolidam como uma tendência pedagógica em 2025.
Nesse contexto, a escola não pode se importar apenas com o currículo acadêmico de seus estudantes, mas deve se preocupar, também, com o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida e, nesse cenário, as habilidades socioemocionais são fundamentais para a construção de um cidadão integral. 

Formação de cidadãos mais preparados

Com tantas mudanças e avanços previstos, o futuro da educação básica caminha para ser mais personalizado, tecnológico, dinâmico e alinhado às necessidades de uma sociedade em constante transformação. “Ao adotar inovações tecnológicas , metodologias personalizadas e um foco crescente no bem-estar e no aprendizado contínuo, as escolas têm a oportunidade de formar cidadãos mais preparados, resilientes e conscientes de seu papel no mundo. A jornada de 2025 promete ser um marco na construção de uma educação mais humanizada e conectada aos desafios do século XXI”,finaliza Christine Lourenço.
Por Juliana Camargos

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