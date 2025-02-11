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Na região Serrana

Mulher fica ferida em acidente na BR 262 em Marechal Floriano

Batida entre dois carros ocorreu por volta de 14h nesta terça-feira (11). . Uma mulher que estava em um dos veículos teve uma "possível fratura de clavícula" e foi socorrida

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 15:35

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

11 fev 2025 às 15:35
Uma mulher ficou ferida em um acidente entre dois carros no início da tarde desta terça-feira (11), no km 39 da BR 262, na altura de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. Um dos carros envolvidos, de acordo com imagens do acidente, é um Hyundai HB20. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão entre os dois carros ocorreu por volta de 14h. Uma mulher que estava em um dos veículos teve uma "possível fratura de clavícula" e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), para um hospital da região.
Acidente BR 262
A parte dianteira do HB20 ficou bastante destruída na colisão com outro veículo na BR 262 Crédito: Leitor A Gazeta
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada pela reportagem, mas não havia dado retorno até a publicação deste texto.

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