Mulher fica ferida em acidente na BR 262 em Marechal Floriano

Uma mulher ficou ferida em um acidente entre dois carros no início da tarde desta terça-feira (11), no km 39 da BR 262, na altura de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. Um dos carros envolvidos, de acordo com imagens do acidente, é um Hyundai HB20. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão entre os dois carros ocorreu por volta de 14h. Uma mulher que estava em um dos veículos teve uma "possível fratura de clavícula" e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), para um hospital da região.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada pela reportagem, mas não havia dado retorno até a publicação deste texto.