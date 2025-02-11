Veja as cidades que vão receber novas unidades de saúde no ES

Vista aérea de São Mateus, que vai receber cinco unidades de saúde Crédito: Prefeitura de São Mateus

Também está prevista a construção de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além da aquisição de novas ambulâncias e de veículos de transporte eletivo, estes destinados a levar pessoas para realizar procedimentos de caráter não urgente e emergencial. O investimento total estimado é de R$ 635 milhões.

As medidas foram anunciadas na primeira reunião de alinhamento estratégico do governo do Estado com os prefeitos e gestores municipais da Saúde, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória. Na ocasião, também foi anunciada a instituição do Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses, como estratégia de enfrentamento e de resposta ao crescente de casos, em especial, de dengue e oropouche, consideradas epidemias no Espírito Santo.

Secretaria da Saúde prevê construir 30 Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e 20 Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) em municípios que aderirem aos projetos que serão elaborados pela pasta, com investimento de R$ 350 milhões.

Além disso, o Estado vai investir também na aquisição de mobiliário. O objetivo é ampliar o acesso da população aos serviços odontológicos, ampliar a cobertura de saúde bucal e reforçar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) capixaba.

Entre os novos investimentos previstos também estão a aquisição de veículos de transporte eletivo e de ambulâncias.

Plano de Ação das Arboviroses e implementação do CICC

Durante o encontro, também foi anunciada a instalação do Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses (CICC – Arbovirose). O local tem por finalidade coordenar, de forma integrada e articulada, entre a Secretaria da Saúde e demais instituições participantes, as ações de monitoramento, análise epidemiológica e respostas às arboviroses no Espírito Santo.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, listou, durante a apresentação, os principais motivos que levaram o governo do Estado a promover essa medida: “Temos o aumento de casos de dengue em nível nacional, além do risco da reintrodução do sorotipo 3 da dengue em nosso Estado. Já estamos com mais casos nestas primeiras semanas de 2025 quando comparado a 2024. Em relação à chikungunya, também há crescimento e, quanto ao oropouche, concentramos 95% dos casos no Brasil.”

Coordenado pela Secretaria da Saúde, o CICC contará com a participação da Secretaria da Educação (Sedu); Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag); Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper); Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo; Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC); Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN); Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo; Conselho Estadual de Saúde (CES); Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS/ES).