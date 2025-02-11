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Investimento

Veja as cidades que vão receber novas unidades de saúde no ES

As obras, em execução ou licitação, vão contemplar 52 municípios de todas as regiões do Espírito Santo, ampliando o atendimento à população

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 13:25

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 fev 2025 às 13:25
Vista aérea de São Mateus
Vista aérea de São Mateus, que vai receber cinco unidades de saúde Crédito: Prefeitura de São Mateus
pacote de investimentos anunciado pelo governo do Estado na segunda-feira (10) prevê a conclusão de 108 Unidades Básicas de Saúde (UBS). As obras, em execução ou licitação, vão contemplar 52 municípios de todas as regiões do Espírito Santo, ampliando o atendimento à população. Confira as cidades!
Também está prevista a construção de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além da aquisição de novas ambulâncias e de veículos de transporte eletivo, estes destinados a levar pessoas para realizar procedimentos de caráter não urgente e emergencial. O investimento total estimado é de R$ 635 milhões.
As medidas foram anunciadas na primeira reunião de alinhamento estratégico do governo do Estado com os prefeitos e gestores municipais da Saúde, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória. Na ocasião, também foi anunciada a instituição do Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses, como estratégia de enfrentamento e de resposta ao crescente de casos, em especial, de dengue e oropouche, consideradas epidemias no Espírito Santo. 
A Secretaria da Saúde prevê construir 30 Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e 20  Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) em municípios que aderirem aos projetos que serão elaborados pela pasta, com investimento de R$ 350 milhões.
Além disso, o Estado vai investir também na aquisição de mobiliário. O objetivo é ampliar o acesso da população aos serviços odontológicos, ampliar a cobertura de saúde bucal e reforçar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) capixaba.
Entre os novos investimentos previstos também estão a aquisição de veículos de transporte eletivo e de ambulâncias.

Plano de Ação das Arboviroses e implementação do CICC

Durante o encontro, também foi anunciada a instalação do Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses (CICC – Arbovirose). O local tem por finalidade coordenar, de forma integrada e articulada, entre a Secretaria da Saúde e demais instituições participantes, as ações de monitoramento, análise epidemiológica e respostas às arboviroses no Espírito Santo.
O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, listou, durante a apresentação, os principais motivos que levaram o governo do Estado a promover essa medida: “Temos o aumento de casos de dengue em nível nacional, além do risco da reintrodução do sorotipo 3 da dengue em nosso Estado. Já estamos com mais casos nestas primeiras semanas de 2025 quando comparado a 2024. Em relação à chikungunya, também há crescimento e, quanto ao oropouche, concentramos 95% dos casos no Brasil.”
Coordenado pela Secretaria da Saúde, o CICC contará com a participação da Secretaria da Educação (Sedu); Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag); Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper); Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo; Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC); Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN); Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo; Conselho Estadual de Saúde (CES); Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS/ES).
Ainda na apresentação do Plano de Ação das Arboviroses, Hoffmann anunciou as atividades de mobilização marcadas para acontecer ainda este ano, como a participação no carnaval capixaba e a 1ª Corrida de Mobilização contra a dengue. Na oportunidade, o secretário falou sobre o estudo inédito a ser realizado em parceria com a Seag e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) sobre o oropouche e sobre as capacitações e ampliação do controle do vetor no Estado.

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