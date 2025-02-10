Programa no ES oferta tratamento para doença que causa cegueira por diabetes

Programa está com estudos atualizados com dados de centros médicos de todo o mundo Crédito: Unsplash

Capixabas que têm problemas de visão por causa da diabetes agora podem participar de um programa que estuda tratamentos para a enfermidade e seus impactos na visão. A equipe do projeto está fazendo a seleção de moradores de todo o Espírito Santo interessados, principalmente, na remissão da retinopatia diabética, doença que causa lesões na retina, prejudicando a visão e levando até mesmo à cegueira.

No Brasil , o Espírito Santo é um dos polos que contam com ações similares há pelo menos dez anos e, segundo o médico, a nova fase do programa no Estado envolve a realização de pesquisas com métodos inovadores que aliam esforços de instituições de saúde de vários países.

TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (10). “Vitória está dentro de um circuito muito privilegiado. Conseguimos trazer quatro estudos clínicos sequencialmente, que são os mais avançados do mundo na área de oftalmologia. O primeiro deles é para tratar a retinopatia diabética, que leva o diabético a perder a visão”, disse o oftalmologista Laurentino Biccas, um dos coordenadores do projeto, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo , da, na manhã desta segunda-feira (10).

A novidade, segundo o médico, faz parte de um tratamento de extrema importância para a saúde dos diabéticos. A linha de pesquisa, apesar de nova, já se mostra extremamente segura na avaliação de especialistas.

"Os pacientes capixabas serão muito privilegiados. Serão poucos centros no Brasil a participar desse estudo" Laurentino Biccas - Médico oftalmologista

Atualmente, enquanto os capixabas já podem se inscrever no programa, o estudo aguarda a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que as aplicações dos remédios nos pacientes comecem de forma efetiva.

➤ Para participar, os interessados podem entrar em contato pelos seguintes telefones: (27) 2125-0204 e (27) 2125-0232, pelos quais vão falar com agentes do Cedoes Pesquisa e Diagnóstico, instituição que coordena o estudo.

Estudos mundiais

Laurentino Biccas é médico oftalmologista e um dos coordenadores do projeto Crédito: TV Gazeta

Para democratizar o acesso ao tratamento, o programa recebe desde pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) a pessoas que possuem planos de saúde. Além do Brasil, os materiais ligados aos medicamentos são testados nos Estados Unidos e na Austrália, por exemplo.

"Agora, é preciso que a gente teste e aplique em populações maiores, para ver se a diversidade étnica e territorial pode influenciar na resposta ao tratamento. É isso que precisamos fazer para que a droga seja finalmente comercializada”, explica Laurentino, salientando que as doses dos remédios, que são ofertados de forma gratuita no programa, podem variar de R$ 5 mil a R$ 30 mil por aplicação.