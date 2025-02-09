As histórias curiosas no ES que fizeram sucesso na semana

Entre as mais diversas reportagens publicadas em A Gazeta durante a semana, quatro delas chamaram a atenção da audiência pelo tom de curiosidade, fofura e até mesmo polêmica — e todas viralizaram. Reveja:
Pequena grande surpresa
O pequeno Pedro, morador de Vila Velha, teve um "bom dia" diferente no aniversário de dois anos: os pais posicionaram os brinquedos do menino na porta do quarto da criança, com um bolinho, velinhas e uma música de parabéns rolando, como se a festa tivesse sido montada pelos ursinhos e bonecos dele, logo no primeiro momento do dia. O garoto adorou e se divertiu com a surpresa. A cena foi filmada e publicada pela tia dele: em menos de 24 horas, o vídeo já tinha ultrapassado um milhão de visualizações no TikTok. Assista:
'AUdoção' inusitada
O mecânico Adair Moreira da Silva, de 49 anos, levou um susto quando viu a cadela Maju entrando na oficina, em Vitória, carregando um animal na boca. Não demorou muito e o tutor viu que se tratava de um gatinho de rua , que, desde então, vive cercado de cuidados do cão. Vídeos mostram a interação entre os dois animais. Mesmo com a diferença de tamanho, Maju é delicada com o filhote, tanto nas brincadeiras como nos momentos de descanso. Inclusive quando o carrega pela boca.
Votos de casamento
O vídeo de casamento de noivos que moram em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, viralizou após a mulher se ajoelhar e prometer ao futuro marido: "Prometo ser submissa". A gravação alcançou milhões de visualizações na internet e dividiu opiniões. Veja aqui mais detalhes sobre a história de amor deles.
Gravidez em série
Sete amigas não imaginavam que uma foto ‘de brincadeira’ feita durante o casamento de uma delas, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, se tornaria verdade e uma história inusitada meses depois. Laís Seraphim Réboli e outras quatro amigas fizeram um registro com a mão na barriga – como se estivessem grávidas – já que duas estavam gestantes e fizeram a mesma pose. Nos seis meses seguintes ao registro, sem combinar nada, todas estavam esperando seus bebês.