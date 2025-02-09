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As histórias curiosas no ES que fizeram sucesso na semana

A publicação mais recente conta o caso de amigas que resolveram brincar e tirar foto com as mãos na barriga; meses depois, todas estavam grávidas

Publicado em 09 de Fevereiro de 2025 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2025 às 09:35
Entre as mais diversas reportagens publicadas em A Gazeta durante a semana, quatro delas chamaram a atenção da audiência pelo tom de curiosidade, fofura e até mesmo polêmica — e todas viralizaram. Reveja:

Pequena grande surpresa

O pequeno Pedro, morador de Vila Velha, teve um "bom dia" diferente no aniversário de dois anos: os pais posicionaram os brinquedos do menino na porta do quarto da criança, com um bolinho, velinhas e uma música de parabéns rolando, como se a festa tivesse sido montada pelos ursinhos e bonecos dele, logo no primeiro momento do dia. O garoto adorou e se divertiu com a surpresa. A cena foi filmada e publicada pela tia dele: em menos de 24 horas, o vídeo já tinha ultrapassado um milhão de visualizações no TikTok. Assista:

'AUdoção' inusitada

O mecânico Adair Moreira da Silva, de 49 anos, levou um susto quando viu a cadela Maju entrando na oficina, em Vitória, carregando um animal na boca. Não demorou muito e o tutor viu que se tratava de um gatinho de rua , que, desde então, vive cercado de cuidados do cão. Vídeos mostram a interação entre os dois animais. Mesmo com a diferença de tamanho, Maju é delicada com o filhote, tanto nas brincadeiras como nos momentos de descanso. Inclusive quando o carrega pela boca.

Votos de casamento

O vídeo de casamento de noivos que moram em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, viralizou após a mulher se ajoelhar e prometer ao futuro marido: "Prometo ser submissa". A gravação alcançou milhões de visualizações na internet e dividiu opiniões. Veja aqui mais detalhes sobre a história de amor deles

Gravidez em série

Sete amigas não imaginavam que uma foto ‘de brincadeira’ feita durante o casamento de uma delas, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, se tornaria verdade e uma história inusitada meses depois. Laís Seraphim Réboli e outras quatro amigas fizeram um registro com a mão na barriga – como se estivessem grávidas – já que duas estavam gestantes e fizeram a mesma pose. Nos seis meses seguintes ao registro, sem combinar nada, todas estavam esperando seus bebês.
Amigas de infância engravidam após tirarem fotos com mão na barriga
Amigas de infância engravidam após tirarem fotos com mão na barriga Crédito: Arquivo pessoal

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