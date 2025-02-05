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"Mãe adotiva"

Cadela 'adota' gatinho e carrega filhote pela boca em oficina de Vitória

"Maju" também foi adotada e vive com o eletromecânico Adair da Silva há cerca de quatro anos. Agora, ela 'arrumou' um companheiro para dividir os cuidados do tutor

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2025 às 18:01
O eletromecânico Adair Moreira da Silva, de 49 anos, levou um susto quando viu sua cadela Maju entrando na oficina mecânica, em Vitória, carregando um animal na boca. Não demorou muito e o tutor viu que se tratava de um gatinho, que, desde então, vive cercado de cuidados do cão.
O gatinho foi resgatado na última terça-feira (21). Vídeos gravados pelo Adair mostram a interação entre os dois animais. Mesmo com a diferença de tamanho, Maju é delicada com o filhote, tanto nas brincadeiras como nos momentos de descanso. Inclusive quando o carrega pela boca.
Em um dos vídeos, a cadela late protegendo o gatinho diante de um dos funcionários da oficina que finge que vai pegar o gatinho. A Maju chega a levar o filhote para debaixo de um dos carros do pátio. Em outros flagrantes, ela carrega o animal e brinca com ele no chão.
“Ela saiu para dar o passeio dela, que ela dá todo dia. E, na hora que voltou, vi ela com o animal na boca. Foi no final da manhã. Não deu tempo de pegar o celular para fazer um vídeo, mas eu vi ela entrando na oficina carregando ele. Agora, eles só ficam juntos, ela entra, coloca ele no sofá, tira, leva para comer. Ele também fica andando atrás dela”, contou Adair, em entrevista para a repórter do g1 ES, Ana Elisa Bassi.
Cadela 'adota' gatinho de rua e carrega filhote pela boca em oficina de Vitória
Cadela 'adota' gatinho de rua e carrega filhote pela boca em oficina de Vitória Crédito: g1 ES
Apesar de saber que a cadela pega coisas na rua, às vezes, o tutor não percebeu de imediato que se tratava de um gatinho.
"Às vezes, ela pega passarinho, já pegou rato morto. Na hora, eu pensei que fosse um rato. Depois que ela soltou, eu cheguei perto e vi que era um gatinho. [...] Ele é muito filhote e muito debilitado. Tô dando uma ração molhadinha, específica. Tenho uns amigos veterinários, nessa hora um ajuda o outro e eles orientaram, passaram uma vitamina também", disse.
Segundo o eletromecânico, o filhote é manso, gosta de carinho e ainda não foi batizado. Se depender do Adair, ele fica na oficina.
“Não tem como botar ele para fora, agora é parte da oficina. Mas ele é gato e é livre, vai poder sair e dar os passeios dele se quiser. Mas acho que vai querer ficar aqui”.
Adair contou que a cadela Maju também foi adotada, retirada da rua, após ser abandonada por uma família que mudou do bairro Consolação.
“Vai fazer quatro anos. Toda vez que eu ia abrir a oficina ela vinha no portão, vinha brincar, pedir um carinho. Certo dia não veio, eu estranhei e quando olhei pela grade vi que ela não estava andando, com a parte traseira paralisada”, lembrou Adair.
Cadela 'adota' gatinho de rua e carrega filhote pela boca em oficina de Vitória
Cadela 'adota' gatinho de rua e carrega filhote pela boca em oficina de Vitória Crédito: g1 ES
O tutor chegou a levar ela para casa, mas ficou com medo de ser uma doença que pudesse passar para outros cachorros. Pagou e levou para um veterinário, onde a cadela recebeu tratamento. Depois, foi com a Maju para a oficina, devido ao seu tamanho.
“Um belo dia, cheguei na oficina, a Maju levantou, caminhou bem devagarzinho, pegando coragem, e voltou a andar. Hoje, pula, brinca, está castrada, chipada. Ela me escolheu. O animal adotado escolhe a gente, é uma coisa, é legal demais”, declarou.
*Com informações da repórter Ana Elisa Bassi, do g1 ES.

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