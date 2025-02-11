Estudante em bicicleta fica ferida em acidente com carro na BR 101 em Linhares

Foto mostra a bicicleta onde a vítima estava e ambulâncias que fizeram o socorro da estudante Crédito: Viviane Maciel

Uma estudante de 16 anos que estava de bicicleta se envolveu em um acidente com um carro no início da tarde desta terça-feira (11) na altura do km 148,5 da BR 101, na via lateral da rodovia, no bairro Shell, em Linhares , no Norte do Espírito Santo

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta de 12h29 desta terça-feira (11). A corporação detalhou que a ciclista não conseguiu frear ao aproximar-se da rodovia, entrando na pista e colidindo com a parte dianteira direita do veículo.



A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, foi ao local, e apurou que o incidente ocorreu nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Médio Emir de Macedo Gomes, onde a vítima estuda. Ela foi socorrida por equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

Atropelamento ocorreu na via lateral da BR 101 em Linhares Crédito: Viviane Maciel

Segundo a PRF, a equipe do Samu transportou a vítima para um hospital do município com a classificação "amarela", que, conforme um enfermeiro ouvido pela reportagem, indica urgência moderada e necessidade de atendimento rápido.