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Norte do ES

Estudante em bicicleta fica ferida em acidente com carro na BR 101 em Linhares

Colisão ocorreu nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Médio Emir de Macedo Gomes, onde a adolescente de 16 anos estuda

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 16:16

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

11 fev 2025 às 16:16
Estudante de bicicleta atropelada em Linhares
Foto mostra a bicicleta onde a vítima estava e ambulâncias que fizeram o socorro da estudante Crédito: Viviane Maciel
Uma estudante de 16 anos que estava de bicicleta se envolveu em um acidente com um carro no início da tarde desta terça-feira (11) na altura do km 148,5 da BR 101, na via lateral da rodovia, no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.  
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta de 12h29 desta terça-feira (11). A corporação detalhou que a ciclista não conseguiu frear ao aproximar-se da rodovia, entrando na pista e colidindo com a parte dianteira direita do veículo.
A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, foi ao local, e apurou que o incidente ocorreu nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Médio Emir de Macedo Gomes, onde a vítima estuda. Ela foi socorrida por equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). 
Estudante de bicicleta atropelada em Linhares
Atropelamento ocorreu na via lateral da BR 101 em Linhares Crédito: Viviane Maciel
Segundo a PRF, a equipe do Samu transportou a vítima para um hospital do município com a classificação "amarela", que, conforme um enfermeiro ouvido pela reportagem, indica urgência moderada e necessidade de atendimento rápido.
A PRF também informou que a motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

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