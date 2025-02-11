Vídeo mostra dupla de moto assaltando motorista no trânsito em Cariacica

Uma empresária foi assaltada e agredida no meio do trânsito na Avenida Mário Gurgel, a antiga BR 262 , na altura de Campo Grande, em Cariacica . O crime foi flagrado em vídeo, por volta de 12h30 de segunda-feira (10). As imagens mostram que os dois suspeitos parearam a moto com o veículo e pegaram itens do automóvel. Um deles estava armado.

O vídeo começa com o piloto da moto aguardando ao lado do carro, enquanto o comparsa dele, armado, mexe no porta-malas do veículo e no interior do automóvel. Há uma fila de veículos parados no que parece ser um semáforo.

Após vasculhar o carro da empresária, o suspeito sobe na garupa da moto e foge. O veículo da mulher fica com a porta aberta no meio da rua.

A reportagem de A Gazeta teve acesso ao boletim de ocorrência registrado pela vítima. A mulher, de 56 anos, contou que há alguns dias sofreu uma tentativa de roubo de veículo. Na ocasião, uma dupla de moto só levou a chave do carro. Ela acredita que os mesmos criminosos tenham a abordado na segunda-feira (10) no meio do trânsito.

Relato da vítima

Na delegacia, ela informou que, por volta de 12h30, a dupla aproveitou o trânsito parado e deu coronhadas no vidro do carro dela, forçando-a a abrir a porta. Ela tentou fugir, mas acabou batendo no automóvel da frente.

"Ele me deu uma coronhada e uns dois tapas. Me puxaram pelo braço, me arrastaram e falaram para eu dar a bolsa, mas eu não tinha. Pegaram uma bolsa de frutas que acharam que tinha dinheiro" X - Empresária vítima de assalto

Segundo a vítima, os bandidos queriam sequestrá-la. Com a negativa dela de passar para o banco do carona, as agressões aconteceram.

Para os policiais, a mulher informou que essa foi a terceira vez que ela foi assaltada nas imediações do trabalho e de casa. Ela acredita que sejam os mesmos criminosos. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica.