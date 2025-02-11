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Avenida Mário Gurgel

Vídeo mostra dupla de moto assaltando motorista no trânsito em Cariacica

Crime ocorreu em Campo Grande; segundo a vítima, os bandidos levaram sacolas de compras e a chave do carro, e essa é a terceira vez que mulher é roubada na região

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 09:35

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

11 fev 2025 às 09:35
Uma empresária foi assaltada e agredida no meio do trânsito na Avenida Mário Gurgel, a antiga BR 262, na altura de Campo Grande, em Cariacica. O crime foi flagrado em vídeo, por volta de 12h30 de segunda-feira (10). As imagens mostram que os dois suspeitos parearam a moto com o veículo e pegaram itens do automóvel. Um deles estava armado. 
O vídeo começa com o piloto da moto aguardando ao lado do carro, enquanto o comparsa dele, armado, mexe no porta-malas do veículo e no interior do automóvel. Há uma fila de veículos parados no que parece ser um semáforo.
Após vasculhar o carro da empresária, o suspeito sobe na garupa da moto e foge. O veículo da mulher fica com a porta aberta no meio da rua.
A reportagem de A Gazeta teve acesso ao boletim de ocorrência registrado pela vítima. A mulher, de 56 anos, contou que há alguns dias sofreu uma tentativa de roubo de veículo. Na ocasião, uma dupla de moto só levou a chave do carro. Ela acredita que os mesmos criminosos tenham a abordado na segunda-feira (10) no meio do trânsito.

Relato da vítima

Na delegacia, ela informou que, por volta de 12h30, a dupla aproveitou o trânsito parado e deu coronhadas no vidro do carro dela, forçando-a a abrir a porta. Ela tentou fugir, mas acabou batendo no automóvel da frente. 
"Ele me deu uma coronhada e uns dois tapas. Me puxaram pelo braço, me arrastaram e falaram para eu dar a bolsa, mas eu não tinha. Pegaram uma bolsa de frutas que acharam que tinha dinheiro"
X - Empresária vítima de assalto
Segundo a vítima, os bandidos queriam sequestrá-la. Com a negativa dela de passar para o banco do carona, as agressões aconteceram. 
Para os policiais, a mulher informou que essa foi a terceira vez que ela foi assaltada nas imediações do trabalho e de casa. Ela acredita que sejam os mesmos criminosos. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica.
A mulher, que ainda está muito abalada, contou para a reportagem da TV Gazeta que agora busca alternativas para se sentir mais segura. Ela diz que vai comprar um blindado e com escolta.

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