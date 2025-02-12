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Operação com PM do RJ tem 4 presos e R$ 67 mil apreendidos no Sul do ES

Polícia Civil afirma que envolvidos integravam uma célula da facção criminosa Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas em Bom Jesus do Norte (ES), incluindo menores de idade

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2025 às 11:51
Operação com PM do RJ tem 4 presos e R$ 67 mil apreendidos no Sul do ES
Operação com PM do RJ tem 4 presos e R$ 67 mil apreendidos no Sul do ES Crédito: Polícia Militar
Uma operação com o apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu R$ 67 mil, um adolescente de 17 anos e prendeu quatro homens, de 22, 24, 32 e 43 anos, na última terça-feira (11). Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, as investigações apontaram que os envolvidos integravam uma célula da facção criminosa Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado capixaba, incluindo menores de idade.
Durante a ação, realizada em conjunto entre as PMs do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, foram cumpridos mandados de prisão preventiva expedidos pelo Juízo da Comarca de Bom Jesus do Norte. Os nomes dos presos não foram divulgados.
O adolescente foi encontrado com um revólver calibre .32, buchas de maconha, pedras de crack, papelotes de cocaína, e estava em uma das residências do homem de 32 anos, autuado em flagrante por associação de menor à prática do tráfico de drogas.
Durante a operação, foram apreendidos R$ 4.735,90 em dinheiro, celulares, relógios, uma balança de precisão, materiais para preparo e acondicionamento de drogas, além de quatro motocicletas, adquiridas com dinheiro vindo do tráfico de drogas.
O homem de 43 anos foi preso com o apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro na cidade vizinha, de Bom Jesus do Itabapoana. Na residência foram encontradas quatro pequenas porções de maconha e R$ 67.260 em dinheiro.

Investigação

A operação, segundo a Polícia Civil, é um desdobramento de uma operação que aconteceu em 11 de dezembro do ano passado, quando foram apreendidos 281 gramas de cocaína, 1.363g de maconha, R$ 4.987,80 em dinheiro e uma balança de precisão, encontrados na lanchonete do homem de 43 anos.
O adolescente de 17 anos será responsabilizado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e será encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), unidade Sul. Já outros homens foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI), ficando à disposição da Justiça.

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