Terceira Ponte: muretas do pedágio começam a ser demolidas em Vitória

O governo do Espírito Santo iniciou mais uma etapa da revitalização da área onde funcionava a praça de pedágio da Terceira Ponte, na Enseada do Suá, em Vitória. As obras incluem a remoção das muretas de concreto da antiga estrutura e estão previstas para serem concluídas no primeiro semestre deste ano.
Para minimizar impactos no tráfego, as atividades serão realizadas com o fechamento de duas pistas por vez, realocando o fluxo de veículos conforme o avanço das obras, mantida a mesma quantidade de faixas por sentido. A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pelo local e, em caso de necessidade, acionem a equipe da Ceturb Rodovias pelo telefone 0800 979 0060.
Muretas do pedágio da Terceira Ponte começam a ser demolidas em Vitória
No ano passado, a primeira etapa dessa reestruturação foi concluída, com a remoção das cabines de pedágio, facilitando a passagem dos veículos e preparando o local para as novas intervenções.
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a retirada das antigas estruturas de pedágio faz parte de um processo mais amplo de reformulação viária na Terceira Ponte.
“Com o fim da cobrança, o governo do Estado assumiu toda a operação da via e vem investindo na sua modernização. Além de garantir atendimento a ocorrências e a manutenção da rodovia, estamos reorganizando a área onde ficavam as cabines para melhorar a fluidez do trânsito e reforçar a segurança dos motoristas. Esse projeto, que incluirá novas etapas no futuro, com atualização da iluminação e paisagismo, busca tornar a passagem pela região do acesso à Terceira Ponte mais eficiente e segura para todos”, destacou o secretário.