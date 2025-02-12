Terceira Ponte: muretas do pedágio começam a ser demolidas em Vitória

Funcionários trabalham na retirada da mureta da Terceira Ponte, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O governo do Espírito Santo iniciou mais uma etapa da revitalização da área onde funcionava a praça de pedágio da Terceira Ponte, na Enseada do Suá, em Vitória . As obras incluem a remoção das muretas de concreto da antiga estrutura e estão previstas para serem concluídas no primeiro semestre deste ano.

Para minimizar impactos no tráfego, as atividades serão realizadas com o fechamento de duas pistas por vez, realocando o fluxo de veículos conforme o avanço das obras, mantida a mesma quantidade de faixas por sentido. A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pelo local e, em caso de necessidade, acionem a equipe da Ceturb Rodovias pelo telefone 0800 979 0060.

Muretas do pedágio da Terceira Ponte começam a ser demolidas em Vitória

No ano passado, a primeira etapa dessa reestruturação foi concluída, com a remoção das cabines de pedágio, facilitando a passagem dos veículos e preparando o local para as novas intervenções.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a retirada das antigas estruturas de pedágio faz parte de um processo mais amplo de reformulação viária na Terceira Ponte.