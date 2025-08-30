Veja vídeo

Nuvem com redemoinho chama a atenção na Serra antes de chuva forte

O fenômeno foi registrado por vários leitores de A Gazeta, que compartilharam vídeos nas redes sociais; logo depois, uma forte chuva atingiu a região

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 19:51

Após um dia de céu claro, uma grande nuvem se formou na região de Jacaraípe, na Serra, no final da tarde deste sábado (30), com uma espécie de redemoinho, chamando a atenção de quem passava pelo local. O fenômeno, conhecido como 'nuvem-funil', foi registrado por vários leitores de A Gazeta, que compartilharam vídeos nas redes sociais. Logo depois, uma forte chuva atingiu bairros do município.

A técnica em Logística Iris Cozendey foi uma das moradoras que registraram a passagem da nuvem enquanto passeava com a família pela orla de Jacaraípe. "O céu estava superaberto e, do nada, formou a nuvem. Parecia um minitornado e todo mundo correu para filmar. Logo depois veio a chuva", descreveu.

Moradora recente da cidade, Iris disse que foi a primeira vez que se deparou com o fenômeno, classificado por ela como único. "A nuvem veio numa velocidade muito rápida, desceu e se juntou ao mar, dando aquela tromba d'água. Eu nunca tinha visto nada igual. É lindo de ver!"

Trabalhando na pizzaria da família, também em Jacaraípe, Kamily Vitória Pereira foi alertada por uma amiga sobre o fenômeno e resolveu gravar um vídeo. "Gravei porque achei interessante, nunca tinha visto antes", comentou.

Em entrevista para A Gazeta sobre fenômeno semelhante registrado em abril, em Nova Almeida, a especialista em meteorologia Maria Clara Sassaki explicou que a nuvem do tipo funil é o início de um tornado, quando os ventos entram em rotação, saem da base da nuvem e vão em direção ao solo. Se essa nuvem toca o solo, aí, sim, é classificado como tornado.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) reforçou que o fenômeno ocorre quando uma coluna de ar em rotação se estende da base de uma nuvem de tempestade, mas sem tocar o solo ou uma superfície líquida. Se estivesse em contato com o solo, seria caracterizado como tornado; se sobre a água, como tromba d'água.

